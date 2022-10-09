Российский актер Корчевников назвал Киркорова виновным в подрыве Крымского моста

Телеведущий вспомнил танцы на кресте во время дня рождения Киркорова.

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40-летний российский актер и телеведущий Борис Корчевников внезапно назвал Филиппа Киркорова виновным в подрыве Крымского моста. Об этом звезда сериала "Кадеты" отметил в своем телеграм-канале.

По мнению Корчевникова, причиной проигрыша России на поле боя стало именно "богохульство" Киркорова, имея в виду танцы на кресте на юбилей артиста весной 2022 года. Тогда "перформенс" именинника под песню "Мария Магдалена" стал скандалом в Сети. А сам певец просил прощения.

Также российский актер вспомнил, что в книге святого Николая Сербского "Война и Библия" сказано, что Святитель Николай, в причинах неудач и проигрышей на войне, на первое место поставил — богохульство.

"Один человек святой жизни написал мне: "Поплясал Филипп на кресте и началось… Буквально на следующий день в Давыдовом Броде было сожжено большое скопление нашей техники. А дальше пошло и пошло. Сегодня Крымский мост… Почему у нас решили, что подобное пройдет безнаказанно?!" — написал бывший "кадет".

[ + – ] Борис Корчевников назвал Филиппа Киркорова виновным в подрыве Крымского моста

55-летний Филипп Киркоров умалчивает войну в Украине, не выражая своей позиции публично. Впрочем, певец выступал на концертах в Крыму и называл российских солдат "героями".

8 октября 2022 на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего была разрушена значительная часть ветви между Россией и Крымом.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал виновными в разрушении Крымского моста украинские спецслужбы.

Также Фокус писал о сумме, которую заплатили россияне из своих карманов за охрану Крымского моста в 2022 году.