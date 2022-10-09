Російський актор Корчевников назвав Кіркорова винним у підриві Кримського мосту

Телеведучий пригадав танці на хресті під час дня народження Кіркорова.

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40-річний російський актор та телеведучий Борис Корчевников раптово назвав Філіпа Кіркорова винним у підриві Кримського мосту. Про це зірка серіалу "Кадети" зазначив у своєму телеграм-каналі.

На думку Корчевникова, причиною програшу Росії на полі бою стало саме "богохульство" Кіркорова, маючи на увазі танці на хресті на ювілей артиста навесні 2022. Тоді "перформенс" іменинника під пісню "Марія Магдалена" став скандалом у мережі.

Також російський актор пригадав, що в книзі святого Миколая Сербського "Війна і Біблія" сказано, що Святитель Миколай, в причинах невдач і програшів на війні, на перше місце поставив – богохульство.

"Одна людина святого життя написала мені: "Потанцював Філіп на хресті і почалося… Буквально на наступний день в Давидовому Броді було спалено велике скупчення нашої техніки. А далі пішло і пішло. Сьогодні Кримський міст. Чому у нас вирішили, що подібне пройде безкарно?!" — написав колишній "кадет".

[ + – ] Борис Корчевников назвав Філіпа Кіркорова винним у підриві Кримського мосту

55-річний Філіп Кіркоров замовчує війну в Україні, не висловлюючи своєї позиції публічно. Втім, співак виступав на концертах у Криму та називав російських солдатів "героями".

8 жовтня 2022 на Кримському мосту підірвалася вантажівка, внаслідок чого було зруйновано значну частину гілки між Росією та Кримом.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін назвав винними у зруйнуванні Кримського мосту українські спецслужби.

Також Фокус писав про суму, котру заплатили росіяни зі своїх кишень за охорону Кримського мосту у 2022.