Стало відомо, скільки росіяни заплатили за охорону Кримського мосту у 2022

У лютому 2022 витрати на охорону мосту між Кримом та Росією було значно збільшено.

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Стало відомо, скільки російська влада витратила на охорону Кримського мосту за останній рік. Про це повідомляє ВВС.

Зокрема у витрати на гілку між суходолом Росії та Криму були включені кілька пунктів — від охорони автомобільної частини мосту до контролю залізничного складника.

Як повідомляється, лише у 2022 році були укладені контракти на забезпечення охорони Кримського мосту на понад 2 млрд рублів, з яких 700 млн повинні були піти на організацію контролю за автомобільною частиною.

[ + – ] Кримський міст Фото: ria.ru

Зокрема ФДУП "Управління відомчої охорони Мінтрансу Росії" влітку 2022 отримувало близько 53 млн рублів на місяць, проте в серпні сума збільшилася до 66,85 млн.

Окрім цього, це ж підприємство у квітні 2022 отримало держконтракт на 617,9 млн рублів на дооснащення мосту "технічними засобами забезпечення транспортної безпеки". Проте підрядник отримав не всю суму, а лише 197 млн рублів, оскільки розробив не всю заплановану документацію.

Також охороняти Кримський міст повинні були працівники Південного філіалу ФДУП "Відомча охорона залізничного транспорту РФ". За 937 млн рублів за 2022 вони мали контролювати ситуацію на залізничній складовій. У кінці лютого цього ж року підприємство отримало додаткові 70 млн рублів на утримання безпеки на охоронюваному об'єкті.

[ + – ] 8 жовтня 2022 Кримський міст було частково зруйновано Фото: скриншот

У контракті на охорону залізничної гілки зазначено, що охоронятися має і "підмостовий простір" і самі підходи до мосту.

Втім, мільярди з кишень громадян РФ не допомогли і 8 жовтня 2022 міст у Керчі було частково зруйновано. Наразі з'ясовуються подробиці вибуху у вантажівці, що проїжджала в той день по мосту.

Нагадаємо, на Заході непокояться через реакцію Путіна на зруйнування Кримського мосту.

Також Фокус писав про ймовірність вибуху вже знаменитої вантажівки на день раніше — у день народження Путіна.