Стало известно, сколько россияне заплатили за охрану Крымского моста в 2022 году

В феврале 2022 расходы на охрану моста между Крымом и Россией были значительно увеличены.

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Стало известно, сколько российские власти потратили на охрану Крымского моста за последний год. Об этом сообщает BBC.

В частности, в расходы на ветку между сушей России и Крыма были включены несколько пунктов — от охраны автомобильной части моста до контроля железнодорожной составляющей.

Как сообщается, только в 2022 году были заключены контракты на обеспечение охраны Крымского моста более чем на 2 млрд рублей, из которых 700 млн должны были пойти на организацию контроля за автомобильной частью.

[ + – ] Крымский мост Фото: ria.ru

В частности ФГУП "Управление ведомственной охраны Минтранса России" летом 2022 получало около 53 млн рублей в месяц, однако в августе сумма увеличилась до 66,85 млн.

Кроме этого, это же предприятие в апреле 2022 получило госконтракт на 617,9 млн рублей на дооснащение моста "Техническими средствами обеспечения транспортной безопасности". Однако подрядчик получил не всю сумму, а лишь 197 млн рублей, поскольку разработал не всю запланированную документацию.

Также охранять Крымский мост должны были работники Южного филиала ФГУП "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ". За 937 млн рублей за 2022 год они должны были контролировать ситуацию на железнодорожной составляющей. В конце февраля этого же года предприятие получило дополнительные 70 млн рублей на организацию безопасности на охраняемом объекте.

[ + – ] 8 октября 2022 Крымский мост был частично разрушен Фото: скриншот

В контракте на охрану железнодорожной ветви отмечено, что охраняться должно и "подмостовое пространство" и сами подходы к мосту.

Впрочем, миллиарды из карманов граждан РФ не помогли и 8 октября 2022 мост в Керчи был частично разрушен. На данный момент выясняются подробности взрыва в проезжающем в тот день по мосту грузовике.

Напомним, на Западе беспокоятся из-за реакции Путина на разрушение Крымского моста.

Также Фокус писал о вероятности взрыва уже знаменитого грузовика днем ранее — в день рождения Путина.