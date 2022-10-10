Националисты злятся: в Институте изучения войны назвали причины краха режима Путина

Российские националисты критикуют Владимира Путина и военных начальников за неспособность реагировать на важные события. Эскалация или ядерная война, по мнению западных экспертов, не решит проблем России.

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Взрыв на Керченском мосту и неудачи российских захватчиков в Украине способны подорвать режим президента РФ Владимира Путина. Такой вывод сделали специалисты американского Института изучения войны (ISW).

Недовольство, по мнению аналитиков, растет в националистическом сообществе РФ, которое ожидает войны. Путина и Кремль критикуют за неспособность четко реагировать на важные события.

"Сложно сплотиться вокруг Путина, когда его правительство полагается на секретность. Путин не обращал внимания на потопление крейсера "Москва" и обмен пленными защитниками "Азовстали", которых Кремль демонизировал со времен битвы за Мариуполь", — заметили они.

Критика российских националистов в адрес Минобороны России и спецслужб способно подорвать режим Путина в долгосрочной перспективе, говорится в отчете.

В Институте подчеркивают, что националистическое сообщество, которое твердо придерживается идеологии исторического и культурного превосходства России, болезненно воспринимает украинское контрнаступление.

[ + – ] Российские пропагандисты придумывают новые версии для оправдания успешного контрнаступления ВСУ на юге Фото: AP Photo

"Восприятие траектории войны и возможностей Украины меняется, русские переживают грубое пробуждение", — заявили специалисты.

Российские пропагандисты вынуждены придумывать тезисы для оправдания успешного контрнаступления ВСУ на юге. Теперь они говорят, что армия РФ воюет против могущественного западного блока НАТО, а не против Украины.

Путин меняет "козлов отпущения"

Владимир Путин перетасовывать руководителей войны, чтобы сделать их крайними в неудачах и возродить энтузиазм в провоенной среде. Пример этому, как отметили в ISW, назначение генерала Сергея Суровикина командиром "специальной военной операции".

"Некоторые блогеры усмотрели в назначении Суровикина свидетельство того, что Путин создает единый штаб управления всей военной операцией и что у Суровикина может быть больше власти, чем у начальника российского Генерального штаба", — сообщили в институте.

[ + – ] Суровикин с июля командовал российскими оккупантами на юге Украины. Фото: ТАСС

Такая реакция, по мнению аналитиков, выглядит странной, ведь Суровикин — обычный российский генерал, который с июля командует российскими оккупантами на юге Украины.

"Путин не может сделать единственного, чего требуют его избиратели, — выиграть войну. Перетасовка старших командиров не решит системных проблем, мешающих операциям, логистике, оборонной промышленности и мобилизации. Козлы отпущения могут отвлечь критику от Путина только на время, прямая критика путинского режима лишь усилится", — делают вывод авторы доклада.

Эскалация военного конфликта обычная или ядерная, по мнению аналитиков, не решит проблемы Путина, а контрнаступление украинской армии остановится лишь на время.

"Такие атаки могут спровоцировать реакцию Запада — уничтожение оставшейся военной мощи России и ее способности добиться чего-либо, имеющего реальную ценность", — заключили авторы.

Напомним, что Путин обвинял во взрыве на Крымском мосту украинские спецслужбы и некоторых граждан России. Украина официально не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В Белом доме предупредили, что угрозы Путина не помешают дальнейшим поставкам оружия в Украину. Штаты не увидели признаков готовности президента РФ использовать ядерное оружие.