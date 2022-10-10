Націоналісти зляться: в Інституті вивчення війни назвали причини краху режиму Путіна

Російські націоналісти критикують Володимира Путіна та військових начальників за нездатність реагувати на важливі події. Ескалація чи ядерна війна, на думку західних експертів, не вирішить проблем Росії.

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Вибух на Керченському мості та невдачі російських загарбників в Україні здатні підірвати режим президента РФ Володимира Путіна. Такого висновку дійшли фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW).

Невдоволення, на думку аналітиків, зростає в націоналістичній спільноті РФ, яка чекає на війну. Путіна та Кремль критикують за нездатність чітко реагувати на важливі події.

"Важко згуртуватися навколо Путіна, коли його уряд покладається на секретність. Путін не звертав уваги на потоплення крейсера "Москва" та обмін полоненими захисниками "Азовсталі", яких Кремль демонізував із часів битви за Маріуполь", — зауважили вони.

Критика російських націоналістів на адресу Міноборони Росії та спецслужб здатна підірвати режим Путіна у довгостроковій перспективі, йдеться у звіті.

В Інституті наголошують, що націоналістична спільнота, яка твердо дотримується ідеології історичної та культурної переваги Росії, болісно сприймає український контрнаступ.

[ + – ] Російські пропагандисти вигадують нові версії для виправдання успішного контрнаступу ЗСУ на півдні Фото: AP Photo

"Сприйняття траєкторії війни та можливостей України змінюється, росіяни переживають брутальне пробудження", — заявили фахівці.

Російські пропагандисти змушені вигадувати тези для виправдання успішного контрнаступу ЗСУ на півдні. Зараз вони кажуть, що армія РФ воює проти могутнього західного блоку НАТО, а не проти України.

Путін змінює "цапів-відбувайлів"

Володимир Путін перетасовував керівників війни, щоб зробити їх крайніми в невдачах і відродити ентузіазм у провоєнному середовищі. Приклад цього, як зазначили в ISW, призначення генерала Сергія Суровікіна командиром "спеціальної військової операції".

"Деякі блогери побачили у призначенні Суровікіна свідчення того, що Путін створює єдиний штаб управління всією військовою операцією і що Суровікін може мати більше влади, ніж начальник російського Генерального штабу", — повідомили в інституті.

[ + – ] Суровікін з липня командував російськими окупантами на півдні України Фото: ТАСС

Така реакція, на думку аналітиків, виглядає дивною, адже Суровікін є звичайним російським генералом, який з липня командує російськими окупантами на півдні України.

"Путін не може зробити єдиного, чого вимагають його виборці, — виграти війну. Перетасовування старших командирів не вирішить системних проблем, які заважають операціям, логістиці, оборонній промисловості та мобілізації. Цапи-відбувайла можуть відволікти критику від Путіна тільки на час, пряма критика путінського режиму лише посилиться", — роблять висновок автори доповіді.

Ескалація військового конфлікту звичайна чи ядерна, на думку аналітиків, не вирішить проблеми Путіна, а контрнаступ української армії зупиниться лише на якийсь час.

"Такі атаки можуть спровокувати реакцію Заходу — знищення військової могутності Росії, що залишилася, і її здатності домогтися чогось, що має реальну цінність", — підсумували автори.

Нагадаємо, що Путін звинувачував у вибуху на Кримському мості українські спецслужби та деяких громадян Росії. Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за те, що сталося.

У Білому домі попередили, що погрози Путіна не завадять подальшим постачанням зброї до України. Штати не побачили ознак готовності президента РФ використати ядерну зброю.