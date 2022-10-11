На 60-летнюю россиянку завели уголовное дело из-за записки на могиле родителей Путина

По информации СМИ, жительница Санкт-Петербурга Ирина Цыбанева 6 октября ходила на кладбище, где похоронены родители президента РФ. Через несколько дней ее увезли в полицейский участок.

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В России завели уголовное дело против 60-летней жительницы Санкт-Петербурга Ирины Цыбаневой, которая якобы оставила записку на могиле родителей Владимира Путина. Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медиазона" со ссылкой на сына обвиняемой Максима Цыбанева.

Как уточняется, 6 октября петербурженка ходила на Серафимовское кладбище, где похоронены родители президента России –– Мария Ивановна и Владимир Спиридонович Путины. Что именно было написано в записке, Максим Цыбанев не знает.

"Она [Цыбанева] сказала, что там пожелание сдохнуть", — прокомментировал ее сын.

[ + – ] Задержанная 60-летняя петербурженка в здании суда. Фото: Медиазона

10 октября в квартиру к женщине пришли сотрудники полиции и увезли ее в участок. По словам сына, там ее долго "мурыжили", но к вечеру она смогла позвонить родным. Женщина предупредила, что у нее дома будет обыск. Однако сын следов полицейской работы в квартире не обнаружил.

11 октября Цыбаневу доставили в Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Против нее завели уголовное дело по статье о надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

Следствие намерено ходатайствовать о заключении 60-летней подозреваемой под стражу. Однако сегодня суд не стал рассматривать избрание меры пресечения. Срок задержания женщины продлили на 48 часов.

Напомним, ранее Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге посетили активисты "Феминистского Антивоенного Сопротивления". Они оставили на могиле родителей Путина послание, в котором говорится, что их сын "безобразно себя ведет".

Американский историк Юрий Фельштинский считает, что Кремль может использовать белорусскую территорию как площадку для запуска ядерного оружия. Если Беларусь уступит требованию российского президента Путина и согласится разместить ЯО, в таком случае Киев может быть уничтожен за считанные минуты.