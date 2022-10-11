На 60-річну росіянку порушили кримінальну справу через записку на могилі батьків Путіна

За інформацією ЗМІ, мешканка Санкт-Петербурга Ірина Цибанєва 6 жовтня ходила на цвинтар, де поховані батьки президента РФ. За кілька днів її відвезли в поліцейську дільницю.

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У Росії порушили кримінальну справу проти 60-річної мешканки Санкт-Петербурга Ірини Цибанєвої, яка нібито залишила записку на могилі батьків Володимира Путіна. Про це пише російське опозиційне видання "Медіазона" з посиланням на сина обвинуваченої Максима Цибанєва.

Як уточнюється, 6 жовтня петербурженка ходила на Серафимівський цвинтар, де поховані батьки президента Росії — Марія Іванівна та Володимир Спиридонович Путіни. Що саме було написано в записці, Максим Цибанєв не знає.

"Вона [Цибанєва] сказала, що там побажання здохнути", — прокоментував її син.

[ + – ] Затримана 60-річна петербурженка в будівлі суду Фото: Медиазона

10 жовтня у квартиру до жінки прийшли співробітники поліції та відвезли її в дільницю. За словами сина, там її довго "мурижили", але надвечір вона змогла зателефонувати рідним. Жінка попередила, що в неї вдома буде обшук. Проте син слідів поліцейської роботи у квартирі не виявив.

11 жовтня Цибанєву доставили в Приморський районний суд Санкт-Петербурга. Проти неї порушили кримінальну справу за статтею про наругу над тілами померлих і місцями їхнього поховання, вчинену за мотивами політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті або ворожнечі.

Слідство має намір клопотати про взяття 60-річної підозрюваної під варту. Однак сьогодні суд не став розглядати обрання запобіжного заходу. Термін затримання жінки продовжили на 48 годин.

Нагадаємо, раніше Серафимівський цвинтар у Санкт-Петербурзі відвідали активісти "Феміністського Антивоєнного Опору". Вони залишили на могилі батьків Путіна послання, де йдеться, що їхній син "потворно поводиться".

Американський історик Юрій Фельштинський вважає, що Кремль може використати білоруську територію як майданчик для запуску ядерної зброї. Якщо Білорусь поступиться вимозі російського президента Путіна та погодиться розмістити ЯЗ, то Київ може бути знищений за лічені хвилини.