Чехия вводит запрет на въезд для россиян по шенгенским визам, — МИД

По словам дипломата Яна Липавского, в то время, когда российские ракеты падают на детские площадки или людей, едущих на работу, в аэропорту Чехии ежедневно регистрируют до 200 граждан РФ.

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C 25 октября в Чехии будет действовать запрет на въезд для гражданам РФ с краткосрочными шенгенскими визами, сообщил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

Российские ракеты падают на детские площадки и людей, которые просто добираются на работу, в то же время в международном аэропорту Чехии ежедневно регистрируют порядка 200 граждан РФ. Такое объяснение причин запрета привел министр.

Запрет распространяется на россиян с визами, выданными любой страной ЕС. Теперь для российских гражданам, которые хотят посетить Чехию с целью туризма, спорта или культуры, будет отказано во въезде.

Чехия последовала примеру балтийских стран, Польши и Финляндии, которые еще раньше закрыли границы для туристов из России.

В начале осени Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам. Визовый сбор увеличился с 35 до 80 евро, выросло время оформления въездных документов, от желающих приехать в Европу стали требовать дополнительные документы. Более того, ужесточились и правила выдачи многократных виз.

В соответствиями с рекомендациями Еврокомиссии, гражданам РФ без основательных причин для пребывания на территории ЕС, отдается более низкий приоритет в рассмотрении заявки. Странам Евросоюза также рекомендовали тщательнее рассматривать заявления от граждан РФ и не выдавать многократные визы, если нет уверенности, что условия въезда будут выполнены.

Напомним, что Латвия отказалась выдавать гуманитарные визы россиянам, бегущим от мобилизации.

Ранее Фокус сообщал, что Германия не обращает внимания на российских шпионов, чтобы не остаться без своих агентов на территории России. Власти Германии предоставили визу россиянину, подозреваемому в шпионаже, что может осложнить отношения Германии с западными спецслужбами.