Чехія вводить заборону на в'їзд для росіян за шенгенськими візами, — МЗС

За словами дипломата Яна Ліпавського, тоді як російські ракети падають на дитячі майданчики чи людей, які їдуть на роботу, в аеропорту Чехії щодня реєструють до 200 громадян РФ.

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Із 25 жовтня в Чехії діятиме заборона на в'їзд для громадян РФ із короткостроковими шенгенськими візами, повідомив міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський.

Російські ракети падають на дитячі майданчики та людей, які просто добираються на роботу, водночас у міжнародному аеропорту Чехії щодня реєструють близько 200 громадян РФ. Таке пояснення причин заборони навів міністр.

Заборона поширюється на росіян із візами, виданими будь-якою країною ЄС. Тепер російським громадянам, які хочуть відвідати Чехію з метою туризму, спорту чи культури, буде відмовлено у в'їзді.

Чехія наслідувала приклад балтійських країн, Польщі та Фінляндії, які ще раніше закрили кордони для туристів із Росії.

На початку осені Євросоюз призупинив дію угоди про спрощену видачу віз росіянам. Візовий збір збільшився з 35 до 80 євро, зріс час оформлення в'їзних документів, від охочих приїхати в Європу стали вимагати додаткові документи. Крім того, посилилися й правила видачі багаторазових віз.

Відповідно до рекомендацій Єврокомісії, громадянам РФ без ґрунтовних причин для перебування на території ЄС надається нижчий пріоритет у розгляді заявки. Країни Євросоюзу також рекомендували ретельніше розглядати заяви від громадян РФ і не видавати багаторазові візи, якщо немає впевненості, що умови в'їзду будуть виконані.

Нагадаємо, що Латвія відмовилася видавати гуманітарні візи росіянам, які тікають від мобілізації.

Раніше Фокус повідомляв, що Німеччина не звертає уваги на російських шпигунів, щоб не залишитися без своїх агентів на території Росії. Влада Німеччини надала візу росіянину, підозрюваному в шпигунстві, що може ускладнити відносини Німеччини із західними спецслужбами.