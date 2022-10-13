"Гуманизация уголовного законодательства": в РФ хотят легально отправлять на войну уголовников

Осужденным россиянам, которые проявят "мужество и героизм" на войне в Украине, обещают помилование.

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Совет Федерации РФ разработал законопроект, который позволит осужденным россиянам вместо тюрьмы отправляться на войну против Украины, сообщают российские СМИ. Такой закон считают актуальным, так как он "отвечает интересам безопасности страны и принципам гуманизации уголовного законодательства".

Если Уголовный кодекс России дополнят статьей 82.2, осужденные смогут получить отсрочку от наказания в случае согласия участвовать в боевых действиях.

Соавтор законопроекта, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди пояснила, что на войне уголовники смогут заработать помилование. Для этого нужно проявить "мужество и героизм" или хотя бы добросовестно выполнять свои обязанности, "доказав исправление".

Кого не хотят брать на войну?

Рассчитывать на замену тюрьмы участием в войне не смогут несколько категорий осужденных. Предлагаемая статья УК не будет распространяться на оппонентов действующей власти, а именно лиц, осужденных за:

призывы или участие в массовых беспорядках;

нарушения правил проведения митингов;

публичные действия по дискредитации ВС РФ;

пропаганду нацистской символики;

призывы к санкциям против РФ;

распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Ковитиди считает, что законопроект также устранит пробел в законодательстве, связанный с объявленной мобилизацией. По ее словам, сейчас россияне, отбывающие наказание в виде обязательных, исправительных или принудительных работ, а также осужденные к ограничению свободы, "по сути пользуются отсрочкой от призыва на военную службу по мобилизации".

Отметим, что по состоянию на 1 сентября 2022 года количество заключенных россиян составило 463 964 человек.

Напомним, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин активно вербует уголовников. Он обещает им помилование после полугода участия в боях, при этом честно признается, что выживут далеко не все. С юридической точки зрения такое обещание вызывало вопросы, так как помилование в России возможно лишь после подписания соответствующего указа президентом.

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Помимо Пригожина в России продолжают вербовать заключенных из исправительных колоний неизвестные люди. Администрации колоний пытаются скрыть это, объявляя карантин, чтобы не пускать на территорию адвокатов и правозащитников.