"Гуманізація кримінального законодавства": у РФ хочуть легально відправляти на війну карних злочинців

Засудженим росіянам, які виявлять "мужність і героїзм" на війні в Україні, обіцяють помилування.

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Рада Федерації РФ розробила законопроєкт, який дозволить засудженим росіянам замість в'язниці вирушати на війну проти України, повідомляють російські ЗМІ. Такий закон вважають актуальним, оскільки він "відповідає інтересам безпеки країни та принципам гуманізації кримінального законодавства".

Якщо Кримінальний кодекс Росії доповнять статтею 82.2, засуджені зможуть отримати відстрочку від покарання в разі згоди брати участь у бойових діях.

Співавторка законопроєкту, сенаторка від Криму Ольга Ковітіді пояснила, що на війні карні злочинці зможуть заробити помилування. Для цього потрібно виявити "мужність і героїзм" або хоча б сумлінно виконувати свої обов'язки, "довівши виправлення".

Кого не бажають брати на війну?

Розраховувати на заміну в'язниці за участю у війні не зможуть кілька категорій засуджених. Пропонована стаття КК не поширюватиметься на опонентів чинної влади, а саме на осіб, засуджених за:

заклики чи участь у масових заворушеннях;

порушення правил проведення мітингів;

громадські події з дискредитації ЗС РФ;

пропагування нацистської символіки;

заклики до санкцій проти РФ;

поширення свідомо неправдивої інформації про використання ЗС РФ.

Ковітіді вважає, що законопроєкт також усуне прогалину в законодавстві, пов'язану з оголошеною мобілізацією. За її словами, зараз росіяни, які відбувають покарання у вигляді обов'язкових, виправних чи примусових робіт, а також засуджені до обмеження волі, "по суті, користуються відстрочкою від призову на військову службу з мобілізації".

Зазначимо, що станом на 1 вересня 2022 року кількість ув'язнених росіян становила 463 964 особи.

Нагадаємо, керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин активно вербує карних злочинців. Він обіцяє їм помилування після пів року участі в боях, чесно зізнаючись, що виживуть далеко не всі. З юридичної точки зору така обіцянка викликала питання, оскільки помилування в Росії можливе лише після підписання відповідного указу президентом.

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Крім Пригожина, в Росії продовжують вербувати ув'язнених із виправних колоній невідомі люди. Адміністрації колоній намагаються приховати це, оголошуючи карантин, щоби не пускати на територію адвокатів і правозахисників.