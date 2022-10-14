Потери — миллиард евро: Danone все-таки решил уйти из России

Весной компания заявляла, что не намерена сворачивать российский бизнес, однако теперь согласна даже списать круглую сумму.

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Danone, международная компания по производству молочных продуктов со штаб-квартирой во Франции, после 30 лет работы на российском рынке все же решилась уйти из России. Об этом сказано в пресс-релизе Danone.

"Danone объявляет о решении инициировать процесс передачи контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based в России, — говорится в сообщении. — Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров".

В компании уточнили, что эта сделка может привести к списанию до 1 млрд евро. Всего же российский рынок с начала года обеспечил ей около 5% чистых продаж.

В России Danone принадлежат 18 предприятий, обеспечивая работой свыше 10 тыс. человек.

Российские СМИ напоминают, что в начале марта компания приостановила инвестиционные проекты в РФ, пообещав сохранить производство молочной продукции и детского питания. Спустя месяц в Danone заявили, что не собираются уходить с российского рынка.

Международные бренды стали массово сворачивать бизнес в РФ после февральского вторжения российской армии в Украину. Новости об этом появлялись каждый месяц, одной из последних об уходе из России заявил Electrolux — шведский производитель электротехники.

Россияне пытаются по мере сил замещать ставшие привычными продукты. К примеру, после ухода Coca-Cola авиакомпания "Россия" из группы "Аэрофлот" стала поить пассажиров напитками "Тархун" и "Байкал" от российской компании "Черноголовка".