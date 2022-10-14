Втрати — мільярд євро: Danone таки вирішив піти з Росії

Весною компанія заявляла, що не має наміру згортати російський бізнес, проте тепер згодна навіть списати круглу суму.

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Danone, міжнародна компанія з виробництва молочних продуктів зі штаб-квартирою у Франції, після 30 років роботи на російському ринку все ж таки зважилася піти з Росії. Про це йдеться у пресрелізі Danone.

Danone вважає, що це найкращий варіант для забезпечення довгострокової безперервності місцевого бізнесу для своїх співробітників, споживачів і партнерів.

У компанії уточнили, що ця угода може призвести до списання до 1 млрд. євро. Загалом російський ринок з початку року забезпечив їй близько 5% чистих продажів.

У Росії Danone належить 18 підприємств, забезпечуючи роботою понад 10 тис. осіб.

Російські ЗМІ нагадують, що на початку березня компанія призупинила інвестиційні проєкти в РФ, пообіцявши зберегти виробництво молочної продукції та дитячого харчування. Через місяць у Danone заявили, що не збираються йти з російського ринку.

Міжнародні бренди почали масово згортати бізнес у РФ після лютневого вторгнення російської армії в Україну. Новини про це з'являлися щомісяця, однією з останніх про звільнення з Росії заявив Electrolux — шведський виробник електротехніки.

Росіяни намагаються принаймні сил заміщати продукти, які стали звичними. Наприклад, після відходу Coca-Cola авіакомпанія "Росія" з групи "Аерофлот" стала напувати пасажирів напоями "Тархун" та "Байкал" від російської компанії "Чорноголівка".