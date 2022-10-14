19 ножевых и ожоги: в Саратове задержали 14-летнюю девушку, убившую родную сестру (видео)

РосСМИ предполагают, что подросток-убийца увлекалась анимэ и рассказами в жанре "крипипасты". По слухам, девушка также иногда делала себе порезы и поговаривала о суициде.

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В российском Саратове произошло жуткое убийство. 13 октября 14-летняя девушка, устроила кровавую расправу над своей 10-летней сестрой, нанеся ей 19 ножевых ранений. На теле жертвы также были обнаружены ожоги. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Саратовской области.

Тело убитого ребенка заметили родители жертвы, которые зашли на кухню. Они быстро вызвали скорую, однако прибывшие на место трагедии медики лишь констатировали смерть девочки.

"По данным следствия, 13 октября 2022 года в 18 часов 40 минут в квартире дома по улице Батавина города Саратова родителями обнаружено тело 10-летней девочки с множественными ножевыми ранениями, а также со следами термического воздействия", — сообщили в саратовском СК.

РосСМИ сообщают, что по подозрению в убийстве задержана 14-летняя сестра жертвы. Она уже во всем призналась и заявила, что убила младшую сестру, потому что ее недолюбливала.

О подробностях преступления пишут другие российские СМИ. В частности рассказывают, что обе школьницы в день трагедии находились дома с бабушкой. Перед убийством старшая сестра вышла с бабушкой в магазин, а вернувшись, взяла на кухне нож и начала им бить свою младшую сестру.

Около 18.40 в квартиру пришла с работы мать девочек и увидела растерзанное тело дочери, со следами ножевых ранений и ожогов. При этом старшей дома не было — ее некоторое время искали и позже задержали. По имеющимся сведениям, следствие ходатайствовало о заключении девочки под стражу.

Некоторые паблики сообщают, что на теле девочки обнаружили 28 ножевых ранений. Были опубликованы скрины переписки знакомых убийцы, которые рассказали некоторые подробности. В переписке названо имя подростка-убийцы — Милана Ахмедова. Девушка увлекалась анимэ и любила "крипипасту" (рассказы в жанре интернет-фольклора, целью которых напугать читателя). Также по слухам девушка иногда делала себе порезы и поговаривала о суициде.

Ранее сообщалось, что в Таиланде бывший офицер полиции устроил бойню в детском саду. Его жертвами стали 23 ребенка и несколько человек персонала. После массового убийства, преступник вернулся домой и покончил с собой.

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