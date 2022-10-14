19 ножових і опіки: у Саратові затримали 14-річну дівчину, яка вбила рідну сестру (відео)

РосЗМІ припускають, що підліток-вбивця захоплювалася аніме й оповіданнями у жанрі крипіпасти. За чутками, дівчина також іноді робила собі порізи та говорила про суїцид.

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У російському Саратові сталося страшне вбивство. 13 жовтня 14-річна дівчина влаштувала криваву розправу над своєю 10-річною сестрою, завдавши їй 19 ножових поранень. На тілі жертви також виявили опіки. Про це повідомляє пресслужба Слідчого комітету РФ із Саратовської області.

Тіло вбитої дитини помітили батьки жертви, які зайшли на кухню. Вони швидко викликали швидку, проте медики, які прибули на місце трагедії, лише констатували смерть дівчинки.

"За даними слідства, 13 жовтня 2022 року о 18 годині 40 хвилин у квартирі будинку по вулиці Батавіна міста Саратова батьками виявлено тіло 10-річної дівчинки з множинними ножовими пораненнями, а також зі слідами термічного впливу", — повідомили в саратовському СК.

РосЗМІ повідомляють, що за підозрою у вбивстві затримано 14-річну сестру жертви. Вона вже в усьому зізналася та заявила, що вбила молодшу сестру, бо її недолюблювала.

Про подробиці злочину пишуть інші російські ЗМІ. Зокрема розповідають, що обидві школярки в день трагедії перебували вдома з бабусею. Перед убивством старша сестра вийшла з бабусею в магазин, а повернувшись, взяла на кухні ніж і почала бити свою молодшу сестру.

Близько 18:40 у квартиру прийшла з роботи мати дівчаток і побачила роздерте тіло доньки зі слідами ножових поранень і опіків. Водночас старшої вдома не було — її деякий час шукали й пізніше затримали. За наявними даними, слідство клопотало про взяття дівчинки під варту.

Деякі пабліки повідомляють, що на тілі дівчинки виявили 28 ножових поранень. Були опубліковані скрини листування знайомих убивці, які розповіли деякі подробиці. У листуванні названо ім'я підлітка-вбивці — Мілана Ахмедова. Дівчина захоплювалася аніме та любила крипіпасту (оповідання в жанрі інтернет-фольклору, метою яких є налякати читача). Також, за чутками дівчина, іноді робила собі порізи та говорила про суїцид.

Раніше повідомлялося, що в Таїланді колишній офіцер поліції влаштував бійню в дитячому садку. Його жертвами стали 23 дитини та кілька осіб персоналу. Після масового вбивства злочинець повернувся додому та наклав на себе руки.

24 серпня стало відомо, що в Чечні вбили модератора опозиційного Telegram-каналу 1ADAT Салмана Тепсуркаєва, який критикував Рамзана Кадирова. За словами представників руху "Адат", жертву пов'язали, вставили в рота гранату та на відстані підірвали.