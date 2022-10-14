Лавров пожаловался на то, что ни Берлин, ни Вашингтон не хотят говорить с Москвой (видео)

Глава МИД РФ сказал, что у Вашингтона "семь пятниц на неделе", поэтому он не знает, когда Москве поступит сигнал о готовности сесть за стол переговоров.

Related video

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров вынужден был признать, что западные дипломаты не хотят садиться за стол переговоров с Москвой. Министр отметил, что в такой ситуации Россия также не будет настаивать на переговорах об урегулировании ситуации в Украине и не станет "ни за кем бегать". Об этом Лавров рассказал в интервью журналисту "Известия".

Глава российской дипломатии озвучил тот факт, что на Западе звучат заявления о нежелании разговаривать с Россией. По его словам, вместо этого западные дипломаты предлагают переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он сочтет их уместными.

"Мы просто вынуждены говорить, к нам никто с серьезными предложениями не обращался. Бегать мы за ними мы не собираемся", — заявил Лавров.

Министр напомнил о переговорных процессах в конце марта этого года, когда в Стамбуле был якобы достигнут некий результат. Но позже украинская сторона отказалась от дальнейших переговоров.

"Будем продолжать битву на поле боя, как сказал Боррель, главный дипломат Евросоюза. Те же идеи постоянно озвучивают Лондон, Берлин, Вашингтон тем более", — сказал глава российского МИД.

Также Лавров в очередной раз заявил, что если будут конкретные предложения со стороны Запада, Москва готова их рассмотреть, но не более того. Министр считает, что у Вашингтона "семь пятниц на неделе" и поэтому понятия не имеет, какой может быть дан сигнал Москве, чтобы он означал желание и готовность Белого дома начать переговорный процесс.

"Это касается любых контактов по любой теме с нашими бывшими западными партнерами", — подытожил Лавров.

Ранее спикер Государственного департамента США Нед Прайс назвал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лавров о готовности вести переговоры по Украине обыкновенным позерством. По словам спикера, не может быть конструктивной дипломатии в случае, когда Россия нанесла удары по детским площадкам, школам и жилым домам.

11 октября Лавров в контексте перспективы встречи Джо Байдена и Владимира Путина заявил, что Москва никогда не отказывается от возможности переговоров между РФ и США, но рассматривать такую возможность будет только после предложения со стороны Вашингтона.