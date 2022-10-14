Лавров поскаржився на те, що ні Берлін, ні Вашингтон не хочуть говорити з Москвою (відео)

Глава МЗС РФ сказав, що у Вашингтона "сім п'ятниць на тижні", тому він не знає, коли Москві надійде сигнал про готовність сісти за стіл переговорів.

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Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров змушений був визнати, що західні дипломати не хочуть сідати за стіл переговорів із Москвою. Міністр зазначив, що у такій ситуації Росія також не наполягатиме на переговорах щодо врегулювання ситуації в Україні і не стане "ні за ким бігати". Про це Лавров розповів в інтерв'ю журналісту "Известия".

Глава російської дипломатії озвучив той факт, що на Заході лунають заяви про небажання розмовляти з Росією. За його словами, натомість західні дипломати пропонують переговори з президентом України Володимиром Зеленським, якщо він вважатиме їх доречними.

"Ми просто змушені говорити, до нас ніхто із серйозними пропозиціями не звертався. Бігати ми за ними ми не збираємося", — заявив Лавров.

Міністр нагадав про переговорні процеси наприкінці березня цього року, коли в Стамбулі було нібито досягнуто якогось результату. Але згодом українська сторона відмовилася від подальших переговорів.

"Продовжуватимемо битву на полі бою, як сказав Боррель, головний дипломат Євросоюзу. Ті ж ідеї постійно озвучують Лондон, Берлін, Вашингтон тим паче", — сказав глава російського МЗС.

Також Лавров вкотре заявив, що якщо будуть конкретні пропозиції із боку Заходу, Москва готова їх розглянути, але не більше. Міністр вважає, що у Вашингтона "сім п'ятниць на тижні" і тому поняття не має, який може бути дано сигнал Москві, щоб він означав бажання та готовність Білого дому розпочати переговорний процес.

"Це стосується будь-яких контактів з будь-якої теми з нашими колишніми західними партнерами", — підсумував Лавров.

Раніше спікер Державного департаменту США Нед Прайс назвав слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про готовність вести переговори щодо України звичайним позерством. За словами спікера, не може бути конструктивної дипломатії у випадку, коли Росія завдала ударів по дитячих майданчиках, школах та житлових будинках.

11 жовтня Лавров у контексті перспективи зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна заявив, що Москва ніколи не відмовляється від можливості переговорів між РФ і США, але розглядатиме таку можливість лише після пропозиції з боку Вашингтона.