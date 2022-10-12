"Це позерство": у Байдена відреагували на слова Лаврова про переговори щодо України

Кремль може показати свою готовність розпочати мирний діалог, якщо перестане здійснювати воєнні злочини проти мирного населення.

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Слова глави Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова про готовність вести переговори щодо України є звичайним позерством. Таку заяву під час брифінгу зробив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

За його словами, Сергій Лавров виступив із пропозицією відновити переговорний процес щодо врегулювання війни після того, як ЗС РФ здійснила черговий терор проти мирного населення, випустивши десятки крилатих ракет по українських містах.

Подібні дії глави МЗС Росії, як вважає Нед Прайс, є звичайним позерством.

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"Росіяни вдарили по дитячих майданчиках, школах і житлових будинках, дорогах, мостах, інфраструктурі теплопостачання. Коли ви оцінюєте ці коментарі, ви повинні брати до уваги цей контекст. Це все, що вам потрібно знати про позицію Росії та її позерство. Ми вважаємо це позерством. Ми не вважаємо це конструктивною, законною пропозицією брати участь у діалозі та дипломатії, які абсолютно необхідні для того, щоб покласти край цій жорстокій агресивній війні проти України", — продовжив спікер Держдепу під час брифінгу.

США, за словами Неда Прайса, й надалі підтримуватимуть офіційний Київ у боротьбі проти країни-агресора, проте проведення переговорів щодо України неможливе без участі української сторони. Спікер Держдепу вважає, що якщо Кремль справді готовий розпочати мирний діалог щодо врегулювання війни — ЗС РФ має припинити здійснювати злочини проти мирного населення.

"Це жорстока агресивна війна, і ці удари наводять на думку, що суть полягає у жорстокості, і лише в жорстокості. Атаки Кремля були жорстокими й абсолютно невиправданими, але вони також є ознакою слабкості та розпачу. У цій війні є один агресор — це Росія. Тільки Росія загострює цю війну в пошуках наживи та амбіцій, залишаючи за собою смерть, руйнування, звірства і незліченну кількість розтоптаного майбутнього. Є одна людина, яка може зараз зупинити цю війну і вивести російські війська, і це, звичайно ж, Володимир Путін", — резюмував представник Держдепу під час спілкування із журналістами.

Варто зазначити, що 11 жовтня глава МЗС РФ Сергій Лавров не заперечив поновлення переговорного процесу з Україною. За словами дипломата, все залежить від позиції українського лідера Володимира Зеленського та розпоряджень, які нібито йому надійдуть від США та Великої Британії.

Також повідомлялося, що на початку жовтня Володимир Зеленський підписав указ про неможливість проводити будь-які переговори з Володимиром Путіним.