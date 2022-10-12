"Это позерство": у Байдена отреагировали на слова Лаврова о переговорах по Украине

Кремль может показать свою готовность начать мирный диалог, если прекратит осуществлять военные преступления против мирного населения.

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Слова главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности вести переговоры по Украине являются обыкновенным позерством. Такое заявление в ходе брифинга сделал спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

По его словам, Сергей Лавров выступил с предложением возобновить переговорный процесс по урегулированию войны после того, как ВС РФ осуществили очередной террор против мирного населения, выпустив десятки крылатых ракет по украинским городам.

Подобные действия со стороны главы МИД России, как считает Нед Прайс, являются обыкновенным позерством.

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"Россияне ударили по детским площадкам, школам и жилым домам, дорогам, мостам, инфраструктуре теплоснабжения. Когда вы оцениваете эти комментарии, вы должны принимать во внимание этот контекст. Это все, что вам нужно знать о позиции России и ее позерстве. Мы считаем это позерством. Мы не считаем это конструктивным, законным предложением участвовать в диалоге и дипломатии, которые абсолютно необходимы для того, чтобы положить конец этой жестокой агрессивной войне против Украины", — продолжил спикер Госдепа в ходе брифинга.

США, по словам Неда Прайса, будут и дальше поддерживать официальный Киев в борьбе против страны-агрессора, однако проведение переговоров по Украине невозможно без участия украинской стороны. Спикер Госдепа считает, что если Кремль действительно готов начать мирный диалог по урегулированию войны — ВС РФ должны прекратить осуществлять преступления против мирного населения.

"Это жестокая агрессивная война, и эти удары наводят на мысль, что суть заключается в жестокости, и только в жестокости. Атаки Кремля были жестокими и абсолютно неоправданными, но они также являются признаком слабости и отчаяния. В этой войне есть один агрессор — это Россия. Только Россия обостряет эту войну в поисках наживы и амбиций, оставляя за собой смерть, разрушения, зверства и бесчисленное количество растоптанного будущего. Есть один человек, который может сейчас остановить эту войну и вывести российские войска, и это, конечно же, Владимир Путин", — резюмировал представитель Госдепа во время общения с журналистами.

Стоит отметить, что 11 октября глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил возобновление переговорного процесса с Украиной. По словам дипломата, все зависит от позиции украинского лидера Владимира Зеленского и распоряжений, которые якобы ему поступят от США и Великобритании.

Также сообщалось, что в начале октября Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проводить какие-либо переговоры с Владимиром Путиным.