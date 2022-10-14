Cамолет Azur Air не смог улететь из РФ в Турцию из-за мобилизации второго пилота, – СМИ (видео)

Авиарейс из Уфы в Анталию пришлось отменить после того, как пилоту пришла повестка в армию. Из-за этого ему запретили покидать Россию.

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Авиарейс компании Azur Air из российской Уфы в турецкую Анталию пришлось отменить после того, как второго пилота самолета мобилизовали. Об этом сообщает онлайн-издание Mash.

Как выяснилось, повестка в армию пришла пилоту, когда он находился дома. Однако мужчина проигнорировал требование военкомата и не стал никому об этом рассказывать. Однако после того, как он пришел в аэропорт его остановили на паспортном контроле. Из-за мобилизации пилоту запретили покидать территорию России.

Как рассказал паблик, пассажиров рейса около двух часов продержали на взлетно-посадочной полосе. После этого по громкой связи объявили: "В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется".

Всех пассажиров попросили покинуть самолет.

Напомним, в России началась вторая волна мобилизации. Как стало известно, в российских городах мужчинам раздают повестки в публичных местах, возле метро и подъездов жилых домов. В то же время, военкоматы отрицают такие факты, несмотря на распространившиеся в сети видео и фото.

Владимир Путин на пресс-конференции 14 октября в Астане, в свою очередь, заявил, что Минобороны не планирует каких-либо дополнительных мероприятий по призыву в Вооруженные Силы РФ, кроме тех, что уже завершаются. По словам президента РФ, мобилизация в стране-агрессоре завершится до конца октября.