Літак Azur Air не зміг відлетіти з РФ до Туреччини через мобілізацію другого пілота, – ЗМІ (відео)

Авіарейс з Уфи до Анталії довелося скасувати після того, як пілотові прийшла повістка до армії. Через це йому заборонили залишати Росію.

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Авіарейс компанії Azur Air із російської Уфи до турецької Анталії довелося скасувати після того, як другого пілота літака мобілізували. Про це повідомляє онлайн-видання Mash.

Як з'ясувалося, повістка до армії прийшла пілоту, коли він перебував удома. Проте чоловік проігнорував вимогу військкомату та не став нікому про це розповідати. Однак після того, як він прийшов до аеропорту, його зупинили на паспортному контролі. Через мобілізацію пілоту заборонили залишати територію Росії.

Як розповіло онлайн-видання, пасажирів рейсу близько двох годин протримали на злітно-посадковій смузі. Після цього з гучномовця оголосили: "У зв'язку з мобілізацією та подальшою забороною перетину кордону для другого пілота зліт скасовується".

Усіх пасажирів попросили залишити літак.

Нагадаємо, у Росії почалася друга хвиля мобілізації. Як відомо, у російських містах чоловікам роздають повістки у публічних місцях, біля метро та під'їздів житлових будинків. Водночас військкомати заперечують такі факти, незважаючи на відео і фото, що поширилися в мережі.

Водночас Володимир Путін на пресконференції 14 жовтня в Астані заявив, що Міноборони не планує жодних додаткових заходів щодо призову до Збройних Сил РФ, крім тих, що вже завершуються. За словами президента РФ, мобілізація в країні-агресорці завершиться до кінця жовтня.