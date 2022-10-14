Ведущий из Белгорода упал в обморок в прямом эфире выпуска о первой помощи (видео)

В приграничном российском регионе, где участились взрывы, решили рассказать о том, как оказывать медпомощь. Но телеведущий увидел жгут и потерял сознание.

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Во время съемок передачи об оказании первой медицинской помощи ведущему российского телеканала "Белгород 24" Сергею Елисееву стало плохо. Об этом сообщил главный редактор канала Илья Пашнев, передает российское издание "Подъем".

Как стало известно, в приграничном городе, где участились взрывы, решили рассказать о том, как оказывать первую медицинскую помощь. Для этого в студию пригласили директора общественной организации "Академия безопасности и технологии выживания" Ирину Хлынцеву и ее помощника. Когда мужчина достал жгут, ведущий стал терять сознание и даже взял со стола нашатырный спирт, чтобы прийти в чувство.

"Можно я немного воспользуюсь этой шуткой, потому что для меня эта тема…" — начал говорить Елисеев, но не закончил фразу и упал в обморок.

После этого Хлынцева сказала: "Ребят, ему и правда плохо". Из-за этого эфир остановили и вызвали скорую помощь.

Однако зрители обвинили телекомпанию в постановке, посчитав, что весь эпизод выглядит неестественным.

Тем не менее Пашнев заверил, что инсценировки не было и все происходило по-настоящему.

Главный редактор российского телеканала считает, что причиной могла стать "серьезная усталость и индивидуальные особенности организма" ведущего.

Напомним, 13 октября под Белгородом загорелся военный склад с боеприпасами. Губернатор региона сказал, что местных жителей эвакуируют на безопасное расстояние.

Позже росСМИ написали, что обстрел военного объекта якобы вели с территории Харьковской области. В результате взрыва на военном объекте погибли трое сотрудников Росгвардии, еще 14 военных получили ранения.