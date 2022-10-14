Ведучий з Бєлгорода втратив свідомість у прямому ефірі випуску про першу допомогу (відео)

У прикордонному російському регіоні, де почастішали вибухи, вирішили розповісти про те, як надавати медичну допомогу. Але телеведучий побачив джгут і знепритомнів.

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Під час зйомок передачі про надання першої медичної допомоги ведучому російського телеканалу "Белгород 24" Сергію Єлісєєву стало погано. Про це повідомив головний редактор каналу Ілля Пашнєв, передає російське видання "Подъем".

Як стало відомо, у прикордонному місті, де почастішали вибухи, вирішили розповісти про те, як надавати першу медичну допомогу. Для цього до студії запросили директорку громадської організації "Академія безпеки та технології виживання" Ірину Хлинцеву та її помічника. Коли чоловік дістав джгут, ведучий почав втрачати свідомість і навіть взяв зі столу нашатирний спирт, щоб прийти до тями.

"Можна я трохи скористаюся цим жартом, тому що для мене ця тема…" — почав говорити Єлісєєв, але не закінчив фразу і втратив свідомість.

Після цього Хлинцева сказала: "Друзі, йому і справді погано". Через це ефір зупинили та викликали швидку допомогу.

Однак глядачі звинуватили телекомпанію у постановці, вважаючи, що весь епізод виглядає неприродним.

Проте Пашнєв запевнив, що інсценування не було, і все відбувалося по-справжньому.

Головний редактор російського телеканалу вважає, що причиною могла стати "серйозна втома й індивідуальні особливості організму" ведучого.

Нагадаємо, 13 жовтня під Бєлгородом загорівся військовий склад із боєприпасами. Губернатор регіону сказав, що місцевих мешканців евакуювали на безпечну відстань.

Пізніше росЗМІ написали, що обстріл військового об'єкта нібито вели з території Харківської області. Унаслідок вибуху на військовому об'єкті загинули троє співробітників Росгвардії, ще 14 військових отримали поранення.