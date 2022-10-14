Центральная Азия не СССР: президент Таджикистана раскритиковал Путина на саммите в Астане (видео)

Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан богатая страна со своей культурой, и потребовал уважения со стороны Кремля в присутствии российского лидера.

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон раскритиковал руководство России за неуважение по отношению к республике, напомнив президенту РФ Владимиру Путину, что к странам Центральной Азии не стоит относиться "как к бывшему Советскому Союзу". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на саммите глав глав стран СНГ в Астане (Казахстан) в пятницу, 14 октября.

Рахмон напомнил Путину, что во время организации форума в Таджикистане просил Министерство иностранных дел РФ и лично просил российского лидера прислать на мероприятие чиновников уровня министра, однако эта просьба выполнена не была.

"Хотя бы на уровне министров присутствовали? Нет, на уровне заместителей министров. Вот Таджикистан заслужил, стратегический партнер. Мы что, не так поступаем? У нас 2,5 миллиона человек обучаются русскому языку, с детского сада…" – возмутился президент Таджикистана.

Президент республики отметил, что в народ Таджикистана не такой большой, как российский, однако у него "есть история и культура".

"Где что-то мы нарушили? Где с кем-то мы не так поздоровались? Мы никогда не нарушали… Мы всегда уважали своего главного стратегического партнера (РФ). И хотим, чтобы нас уважали. Мы не нищие. У нас богатая страна. Ресурсов больше чем в таблице Менделеева. Есть нефть и газ… Драгоценные металлы и даже стратегическое сырье, которого нет в мире. Никого не интересует", — добавил Рахмон.

Глава Таджикистана также выразил просьбу к Путину о том, чтобы Кремль не вел по отношению к республике политику "к странам Центральной Азии, как к бывшему Советскому Союзу".

"У нас у каждой страны есть свои проблемы. У каждой страны есть свои вопросы, традиции и обычаи. Надо найти золотую середину", – заявил Рахмон.

На видео, записанном на полях саммита, можно заметить, как время от времени президент РФ Владимир Путин улыбается во время речи Рахмона.

Напомним, во время сегодняшней пресс-конференции в Астане Путин сделал ряд заявлений. В частности, российский лидер сообщил о завершении мобилизации в течение нескольких недель.

Также президент РФ заявил, что не жалеет о начале полномасштабной войны против Украины.