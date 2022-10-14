Центральна Азія не СРСР: президент Таджикистану розкритикував Путіна на саміті в Астані (відео)

Емомалі Рахмон заявив, що Таджикистан багата країна зі своєю культурою і зажадав поваги з боку Кремля у присутності російського лідера.

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Президент Таджикистану Емомалі Рахмон розкритикував керівництво Росії за неповагу до республіки, нагадавши президенту РФ Володимиру Путіну, що до країн Центральної Азії не варто ставитися "як до колишнього Радянського Союзу". Відповідну заяву глава держави зробив під час виступу на саміті глав країн СНД в Астані (Казахстан) у п'ятницю, 14 жовтня.

Рахмон нагадав Путіну, що під час організації форуму в Таджикистані просив Міністерство закордонних справ РФ і особисто просив російського лідера надіслати на захід чиновників рівня міністра, проте це прохання виконано не було.

"Хоча б на рівні міністрів були присутні? Ні, на рівні заступників міністрів. Ось Таджикистан заслужив, стратегічний партнер. Ми що, не так робимо?

Президент республіки зазначив, що народ Таджикистану не такий великий, як російський, однак у нього "є історія і культура".

"Де ми щось порушили? Де ми з кимось не так привіталися? Ми ніколи не порушували... Ми завжди поважали свого головного стратегічного партнера (РФ). І хочемо, щоб нас поважали. Ми не жебраки. Ми маємо багату країну. Ресурсів більше ніж у таблиці Менделєєва. Є нафта і газ... Дорогоцінні метали і навіть стратегічна сировина, якої немає у світі. Нікого не цікавить", — додав Рахмон.

Глава Таджикистану також висловив прохання до Путіна про те, щоб Кремль не вів стосовно республіки політику "до країн Центральної Азії, як до колишнього Радянського Союзу".

"У нас кожна країна має свої проблеми. Кожна країна має свої питання, традиції та звичаї. Треба знайти золоту середину", – заявив Рахмон.

На відео, записаному на полях саміту, можна побачити, як час від часу президент РФ Володимир Путін усміхається під час промови Рахмона.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої пресконференції в Астані Путін зробив низку заяв. Зокрема, російський лідер повідомив про завершення мобілізації протягом кількох тижнів.

Також президент РФ заявив, що не шкодує про початок повномасштабної війни проти України.