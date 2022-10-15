Саудовская Аравия выделит Украине $400 миллионов: куда пойдут деньги

Саудиты согласились помогать Украине освобождать военнопленных и выделять макрофинансовую помощь. Одновременно королевство договаривается с РФ сократить добычу нефти — в США расценили такой шаг как поддержку Владимира Путина.

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Саудовская Аравия предоставит Украине 400 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщило саудовское госагентство SPA.

О выделении финансовой помощи стало известно по итогам телефонных переговоров наследного принца Аравии Мухаммеда бин Салмана с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский в начале беседы поздравил Мухаммеда бин Салмана с назначением на пост премьер-министра королевства и поблагодарил за голосование по резолюции Генассамблеи ООН, которая осудила псевдореферендумы и аннексию территорий Украины.

Саудовский принц подчеркнул, что королевство привержено принципам Устава ООН и международного права, а также уважению государственного суверенитета и принципов добрососедства.

[ + – ] США задумались о переосмыслении сотрудничества с Саудовской Аравией

Зеленский выразил благодарность и признательность Мухаммеду бин Салману за готовность продолжать посреднические усилия, направленные на завершение войны с Россией.

Гуманитарные инициативы Саудовской Аравии показывают стремление наследного принца облегчить страдания украинцев и доказывают приверженность Саудовской Аравии к скорейшему завершению войны, заметил украинский лидер.

Зеленский подтвердил разговор с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.

"Поблагодарил за поддержку территориальной целостности Украины и нашу резолюцию в ГА ООН. Согласились взаимодействовать по делу освобождения военнопленных. Договорились о предоставлении макрофинансовой поддержки Украине", — написал президент в Twitter.

Напомним, что Саудовская Аравия недавно договорилась с Россией сократить добычу нефти. США задумались о переосмыслении сотрудничества с саудитами после такого шага.

Глава комитета Сената США по иностранным делам Роберт Менендес заявлял, что Саудовская Аравия "стала на сторону президента РФ Владимира Путина".

В августе Израиль за одну неделю передал украинцам более 100 тысяч продуктовых наборов.