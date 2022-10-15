Саудовская Аравия выделит Украине $400 миллионов: куда пойдут деньги
Саудиты согласились помогать Украине освобождать военнопленных и выделять макрофинансовую помощь. Одновременно королевство договаривается с РФ сократить добычу нефти — в США расценили такой шаг как поддержку Владимира Путина.
Саудовская Аравия предоставит Украине 400 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщило саудовское госагентство SPA.
О выделении финансовой помощи стало известно по итогам телефонных переговоров наследного принца Аравии Мухаммеда бин Салмана с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Зеленский в начале беседы поздравил Мухаммеда бин Салмана с назначением на пост премьер-министра королевства и поблагодарил за голосование по резолюции Генассамблеи ООН, которая осудила псевдореферендумы и аннексию территорий Украины.
Саудовский принц подчеркнул, что королевство привержено принципам Устава ООН и международного права, а также уважению государственного суверенитета и принципов добрососедства.
Зеленский выразил благодарность и признательность Мухаммеду бин Салману за готовность продолжать посреднические усилия, направленные на завершение войны с Россией.
Гуманитарные инициативы Саудовской Аравии показывают стремление наследного принца облегчить страдания украинцев и доказывают приверженность Саудовской Аравии к скорейшему завершению войны, заметил украинский лидер.
Зеленский подтвердил разговор с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.
"Поблагодарил за поддержку территориальной целостности Украины и нашу резолюцию в ГА ООН. Согласились взаимодействовать по делу освобождения военнопленных. Договорились о предоставлении макрофинансовой поддержки Украине", — написал президент в Twitter.
Напомним, что Саудовская Аравия недавно договорилась с Россией сократить добычу нефти. США задумались о переосмыслении сотрудничества с саудитами после такого шага.
Глава комитета Сената США по иностранным делам Роберт Менендес заявлял, что Саудовская Аравия "стала на сторону президента РФ Владимира Путина".
В августе Израиль за одну неделю передал украинцам более 100 тысяч продуктовых наборов.