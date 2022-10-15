Саудівська Аравія виділить Україні $400 мільйонів: куди підуть гроші

Саудити погодилися допомагати Україні звільняти військовополонених і виділяти макрофінансову допомогу. Водночас королівство домовляється з РФ скоротити видобуток нафти — у США розцінили такий крок як підтримку Володимира Путіна.

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Саудівська Аравія надасть Україні 400 мільйонів доларів як гуманітарну допомогу. Про це повідомило саудівське держагентство SPA.

Про надання фінансової допомоги стало відомо за підсумками телефонних переговорів спадкового принца Аравії Мухаммеда бін Салмана з українським президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський на початку бесіди привітав Мухаммеда бін Салмана з призначенням на посаду прем'єр-міністра королівства та подякував за голосування щодо резолюції Генасамблеї ООН, яка засудила псевдореферендуми й анексію територій України.

Саудівський принц наголосив, що королівство віддане принципам Статуту ООН і міжнародного права, а також повазі до державного суверенітету й принципів добросусідства.

[ + – ] США замислилися про переосмислення співпраці із Саудівською Аравією

Зеленський висловив подяку та вдячність Мухаммеду бін Салману за готовність продовжувати посередницькі зусилля, спрямовані на завершення війни з Росією.

Гуманітарні ініціативи Саудівської Аравії показують прагнення спадкового принца полегшити страждання українців і доводять прихильність Саудівської Аравії до якнайшвидшого завершення війни, зауважив український лідер.

Зеленський підтвердив розмову зі спадковим принцом Мухаммадом бін Салманом.

"Дякував за підтримку територіальної цілісності України та нашу резолюцію в ГА ООН. Погодилися взаємодіяти в справі звільнення військовополонених. Домовилися про надання макрофінансової підтримки Україні", — написав президент у Twitter.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія нещодавно домовилася з Росією скоротити видобуток нафти. США замислилися про переосмислення співпраці із саудитами після такого кроку.

Глава комітету Сенату США із закордонних справ Роберт Менендес заявляв, що Саудівська Аравія "стала на бік президента РФ Володимира Путіна".

У серпні Ізраїль за один тиждень передав українцям понад 100 тисяч продуктових наборів.