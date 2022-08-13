Посольство Ізраїлю передало Україні за тиждень сто тисяч продуктових наборів (фото)

Гуманітарну допомогу від Ізраїлю отримали також українські військові: до них на передову вирушили набори харчування з нагрівальними елементами.

Посольство Ізраїлю та Центр міжнародного співробітництва МЗС (МАШАВ) лише за один тиждень передали українцям понад 100 тисяч продуктових наборів. Про це повідомив головний рабин України Моше Реувен Азман на сторінці у Фейсбуці.

Продуктові набори вже доставили до Чернігова, Харкова та Києва.

На додаток, 50 тисяч наборів гуманітарної допомоги — це комплекти харчування з нагріваючими елементами для захисників України., які були передані в рамках домовленостей між Києвом та посольством Ізраїлю.

Моше Реувен Азман наголосив, що допомога із продуктами — це далеко не все, з чим допомагає Україні Ізраїль.

"Упевнений, що разом ми переможемо всіх терористів, навіть якщо ці терористи є окремими державами", — сказав головний рабин України.

До речі, Моше Реувен Азман зустрівся із мером Києва Віталієм Кличком. Політик подякував головному рабину України за допомогу киянам.

[ + – ] Продуктові набори, які надіслав Ізраїль

Раніше ми писали про те, що ізраїльська компанія допомагає рятувальникам із України шукати людей під завалами будівель. Завдяки програмі українські рятувальники швидко дізнаються картину після влучення снарядів ЗС РФ по житловим будинкам та підприємствам. Додаток вже допоміг врятувати цілу сім'ю, яка опинилася у пастці після влучення ракети до будинку.

Крім того, Фокус розповідав про те, як екс-командир ізраїльського спецназу Денис Десятник, котрий прослужив 14 років у силових структурах, обороняв Україну від російської агресії з першого дня вторгнення. У ЗСУ він вступив добровольцем, де створив загін, який здійснював рейди в тили російським військам.