Посольство Израиля передало Украине за неделю сто тысяч продуктовых наборов (фото)

Гуманитарную помощь от Израиля получили также украинские военные: к ним на передовую отправились комплекты питания с нагревающими элементами.

Посольство Израиля и Центр международного сотрудничества МИД (МАШАВ) лишь за одну неделю передали украинцам более 100 тысяч продуктовых наборов. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Азман на страннице в Фейсбуке.

Продуктовые наборы уже доставили в Чернигов, Харьков и Киев.

Более того, 50 тысяч наборов гуманитарной помощи — это комплекты питания с нагревающими элементами для защитников Украины, которые были переданы в рамках договоренностей между Киевом и посольством Израиля.

Моше Реувен Азман подчеркнул, что помощь с продуктами — это далеко не все, с чем помогает Украине Израиль.

"Уверен, что вместе мы победим всех террористов, даже если эти террористы являются отдельными государствами", — сказал главный раввин Украины.

К слову, Моше Реувен Азман встретился с мэром Киева Виталием Кличко. Политик поблагодарил главного раввина Украины за помощь киевлянам.

[ + – ] Продуктовые наборы, которые прислал Израиль

Ранее мы писали о том, что израильская компания помогает спасателям из Украины искать людей под завалами зданий. Благодаря программе украинские спасатели быстро узнают картину после попадания снарядов ВС РФ в жилые дома и предприятия. Приложение уже помогло спасти целую семью, которая оказалась в ловушке после попадания ракеты в дом.

Кроме того, Фокус рассказывал о том, как экс-командос израильского спецназа Денис Десятник, прослуживший 14 лет в силовых структурах, оборонял Украину от российской агрессии с первого дня вторжения. В ВСУ он вступил добровольцем, где создал отряд, совершавший рейды в тылы российским войскам.