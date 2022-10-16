Европе предрекли экологическую катастрофу уже следующим летом: что ее спровоцирует

Энергетический кризис уже спровоцировал вырубку деревьев. Массовое уничтожение лесов уже в следующем году, по словам активистов, нанесет непоправимый вред экосистеме.

Related video

Из-за энергетического кризиса, который уже ощущают европейские страны, летом им прогнозируют экологическую катастрофу. Ее спровоцирует бесконтрольная рубка деревьев, которая уже началась в странах Евросоюза, пишет Politico.

Экоактивисты стран Евросоюза обращают внимание на то, что использование альтернативного топлива (древесины) в качестве замены природному газу может нанести непоправимый вред экосистеме. Особенно учитывая тот факт, что во многих странах ЕС уже законодательно ослаблены запреты на рубку деревьев.

Так, британский участник кампании по защите лесов и климата Мартин Пиджен убежден, что европейские леса ждет "темная зима".

Особенно напряженная ситуация с вырубкой лесов по информации экоактивистов создалась в Румынии, Словакии, Латвии и Польше.

Защитники природы обращают внимание также на то, что сжигание сырой древесины загрязняет воздух — в таком виде она выделяет больше токсичных частиц.

Напомним, энергетический кризис в ЕС заставляет европейцев, которые предоставили убежище гражданам Украины, выселять их из квартир, пока те ищут работу и сводят концы с концами. По мере приближения неопределенной и потенциально дорогостоящей зимы правительства стран ЕС сворачивают программы поддержки украинцев.

Несколько ранее турецкий президент заявил, что отношение лидеров многих государств к ситуации вокруг Украины далеко от здравомыслия, поскольку их больше интересует подготовка к зиме на фоне энергетического кризиса. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что современное мироустройство переживает острейший кризис за последние 70 лет.