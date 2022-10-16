Європі пророкували екологічну катастрофу вже наступного літа: що її спровокує

Енергетична криза вже спровокувала вирубку дерев. Масове знищення лісів вже наступного року, за словами активістів, завдасть непоправної шкоди екосистемі.

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Через енергетичну кризу, яку вже відчувають європейські країни, влітку їм прогнозують екологічну катастрофу. Її спровокує безконтрольне рубання дерев, яке вже почалося в країнах Євросоюзу, пише Politico.

Екоактивісти країн Євросоюзу звертають увагу на те, що використання альтернативного палива (деревини) як заміна природного газу може завдати непоправної шкоди екосистемі. Особливо враховуючи той факт, що у багатьох країнах ЄС вже законодавчо ослаблені заборони рубання дерев.

Так, британський учасник кампанії із захисту лісів та клімату Мартін Піджен переконаний, що на європейські ліси чекає "темна зима".

Особливо напружена ситуація з вирубкою лісів за інформацією екоактивістів у Румунії, Словаччині, Латвії та Польщі.

Захисники природи звертають увагу також на те, що спалювання сирої деревини забруднює повітря — у такому вигляді вона виділяє більше токсичних частинок.

Нагадаємо, енергетична криза в ЄС змушує європейців, які надали притулок громадянам України, виселяти їх із квартир, поки ті шукають роботу та зводять кінці з кінцями. У міру наближення невизначеної та потенційно дорогої зими уряди країн ЄС згортають програми підтримки українців.

Дещо раніше турецький президент заявив, що ставлення лідерів багатьох держав до ситуації навколо України далеке від здорового глузду, оскільки їх більше цікавить підготовка до зими на тлі енергетичної кризи. Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що сучасний світоустрій переживає найгострішу кризу за останні 70 років.