Имел связь с журналистами и политиками: в Чехии разоблачили российского шпиона

В Службе безопасности Чехии отметили, что после высылки российских дипломатов снизился шпионаж РФ. Однако теперь шпионы выбирают другое прикрытие и методы работы.

Related video

Служба безопасности Чехии сообщила об ослаблении российского шпионажа на территории страны после высылки десятков дипломатов из посольства России в Праге. Кроме того, в ведомстве не видят растущей разведывательной деятельности со стороны Китая. Об этом сообщает чешское издание CTK.

По данным спецслужбы, высылка дипломатов РФ из Чехии после раскрытия причастности российских агентов к взрыву складов с боеприпасами в селе Врбетицы значительно снизила активность российских шпионов.

"Присутствие разведки с традиционных позиций, узаконенных в посольстве, находится на очень низком уровне и на данный момент не представляет принципиального риска для безопасности Чешской Республики", — сказал глава Службы безопасности Чехии Михал Куделка.

По его словам, шпионы вынуждены выбирать другое прикрытие и вынуждены изменить форму и методы работы.

Шпионаж России

В своем годовом отчете Михал Куделка рассказал, что на территории Чехии работал российский агент, имеющий связи с чешскими журналистами и политиками. Он использовал их для разработки пророссийской политической программы, координации публичных выступлений политиков или обсуждения тем, которые соответствуют интересам России.

"Влиятельная группа, в которую входит этот агент, имела достаточно средств для содержания или даже расширения круга пророссийски настроенных журналистов и активистов, помимо производства альтернативного медиаконтента, организовывали бы публичные мероприятия, которые можно было бы использовать на благо российской пропаганды", — сказал он.

Шпионаж Китая

По информации контрразведки Чехии, Китай несет растущую комплексную разведывательную угрозу. В прошлом году Служба безопасности зафиксировала весь спектр своих операций влияния, которые противоречили интересам Чехии.

Кроме того, в ведомстве отметили деятельность в основном российских и китайских государственных или поддерживаемых государством субъектов кибершпионажа. Они нацелены на Чехию, а также на другие страны ЕС и НАТО. В прошлом году кибератаки были направлены на министерства, армию или другие органы власти, а также на неправительственные некоммерческие или исследовательские организации.

Шпионаж Ирана

По данным чешской разведки, Иран своей разведывательной деятельностью представляет долгосрочную угрозу для европейских государств, включая Чехию. Однако характер деятельности на территории Чехии пока не имеет существенного значения.

Напомним, 8 апреля СМИ сообщали, что массовая высылка европейскими государствами дипломатов РФ подрывает шпионские сети Кремля.

15 сентября в Чехии разоблачили сотрудника МИД, который работал на Россию. Чешский дипломат работал в министерстве с 1990-х годов и передавал россиянам секретную информацию.