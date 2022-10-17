Мав зв'язок із журналістами та політиками: у Чехії викрили російського шпигуна

У Службі безпеки Чехії зазначили, що після висилки російських дипломатів знизилося шпигунство РФ. Однак тепер шпигуни обирають інше прикриття і методи роботи.

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Служба безпеки Чехії повідомила про послаблення російського шпигунства на території країни після висилки десятків дипломатів із посольства Росії у Празі. Крім того, у відомстві не бачать підвищеної розвідувальної діяльності з боку Китаю. Про це повідомляє чеське видання CTK.

За даними спецслужби, висилка дипломатів РФ із Чехії після розкриття причетності російських агентів до вибуху складів із боєприпасами у селі Врбетиці значно знизила активність російських шпигунів.

"Присутність розвідки з традиційних позицій, узаконених у посольстві, знаходиться на дуже низькому рівні й зараз не становить принципового ризику для безпеки Чеської Республіки", — сказав голова Служби безпеки Чехії Міхал Куделка.

За його словами, шпигуни змушені обирати інше прикриття і змушені змінити форму та методи роботи.

Шпигунство Росії

У своєму річному звіті Міхал Куделка розповів, що на території Чехії працював російський агент, який має зв'язки із чеськими журналістами та політиками. Він використав їх для розробки проросійської політичної програми, координації публічних виступів політиків чи обговорення тем, що відповідають інтересам Росії.

"Впливова група, до якої входить цей агент, мала достатньо коштів для утримання або навіть розширення кола проросійськи налаштованих журналістів та активістів, окрім виробництва альтернативного медіаконтенту, організовували б публічні заходи, які можна було б використати на благо російської пропаганди", — сказав він.

Шпигунство Китаю

За інформацією контррозвідки Чехії, Китай несе комплексну розвідувальну загрозу, що росте. Минулого року Служба безпеки зафіксувала весь спектр операцій впливу, які суперечили інтересам Чехії.

Крім того, у відомстві зазначили діяльність переважно російських і китайських державних суб'єктів кібершпигунства, що підтримуються державою. Вони націлені на Чехію, а також на інші країни ЄС і НАТО. Минулого року кібератаки були спрямовані на міністерства, армію чи інші органи влади, а також неурядові некомерційні чи дослідні організації.

Шпигунство Ірану

За даними чеської розвідки, Іран своєю розвідувальною діяльністю становить довгострокову загрозу для європейських держав, враховуючи Чехію. Однак характер діяльності на території Чехії поки що не має суттєвого значення.

Нагадаємо, 8 квітня ЗМІ повідомляли, що масове висилання європейськими державами дипломатів РФ підриває шпигунські мережі Кремля.

15 вересня у Чехії викрили співробітника МЗС, який працював на Росію. Чеський дипломат працював у міністерстві з 1990-х років і передавав росіянам секретну інформацію.