ЕС не планирует в ближайшее время вводить предельные цены на газ из РФ, — Bloomberg

Страны-члены блока пока не рассматривают введение ограничений на стоимость российского топлива, чтобы избежать политических разногласий.

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Европейский Союз в рамках нового пакета мер по преодолению энергетического кризиса не планирует вводить предельные цены на газ, который поставляется из России. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По данным журналистов, в ближайшее время ЕС представит новый пакер мер по преодолению энергокризиса, делая ставку на шаги по укреплению солидарности между странами-членами.

Вместе с этим, блок не будет вводить предельные цены на российский газ, чтобы избежать политических разногласий и опасений по поводу безопасности поставок из РФ.

Еврокомиссия, как отмечает Bloomberg, планирует 18 октября предложить меры по предотвращению резких скачков цен на производные энергоносители и использовать совместную покупательную способность ЕС в качестве рычага в переговорах с мировыми поставщиками газа. На карту поставлено будущее экономики Евросоюза, которая оценивается в $17 трлн, поскольку энергетический кризис может спровоцировать рецессию финансовых операций внутри самого блока.

"Настал момент действовать, как этой зимой, так и в дальнейшем. Нынешняя ситуация вызывает экономические и социальные трудности, ложась тяжелым бременем на граждан и экономику. Рост стоимости энергии приводит к снижению покупательной способности граждан и потере конкурентоспособности компаний", — говорится в проекте документа, в которых страны-члены ЕС решили не вводить предельную цену на российский газ.

Стоит отметить, что на фоне новых санкций против России власти Сербии и Венгрии анонсировали строительство нового трубопровода для поставок нефтепродуктов из России.

Также сообщалось, что в рамках девятого пакета санкций Евросоюз готовит конфискацию российских активов и запрет на продажу собственности. Под ограничения также может попасть Беларусь, которая принимает участие в военной агрессии против Украины.