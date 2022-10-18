ЄС не планує найближчим часом запроваджувати граничні ціни на газ із РФ, — Bloomberg

Країни-члени блоку поки не розглядають запровадження обмежень на вартість російського палива, щоб уникнути політичних розбіжностей.

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Європейський Союз у межах нового пакета заходів щодо подолання енергетичної кризи не планує запроваджувати граничні ціни на газ, який постачається з Росії. Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на свої джерела.

За даними журналістів, найближчим часом ЄС представить новий пакет заходів щодо подолання енергокризи, роблячи ставку на кроки щодо зміцнення солідарності між країнами-членами.

Разом з цим, блок не вводитиме граничні ціни на російський газ, щоб уникнути політичних розбіжностей та побоювань щодо безпеки постачання з РФ.

Єврокомісія, як зазначає Bloomberg, планує 18 жовтня запропонувати заходи щодо запобігання різким стрибкам цін на похідні енергоносії та використовувати спільну купівельну спроможність ЄС як важіль у переговорах зі світовими постачальниками газу. На карту поставлено майбутнє економіки Євросоюзу, яка оцінюється у $17 трлн, оскільки енергетична криза може спровокувати рецесію фінансових операцій усередині самого блоку.

"Настав момент діяти, як цієї зими, так і надалі. Нинішня ситуація викликає економічні та соціальні труднощі, лягаючи важким тягарем на громадян та економіку. Зростання вартості енергії призводить до зниження купівельної спроможності громадян і втрати конкурентоспроможності компаній", — йдеться у проєкті документа, у яких країни-члени ЄС вирішили не запроваджувати граничну ціну на російський газ.

Варто зазначити, що на тлі нових санкцій проти Росії влада Сербії та Угорщини анонсувала будівництво нового трубопроводу для постачання нафтопродуктів з Росії.

Також повідомлялося, що в рамках дев'ятого пакета санкцій Євросоюз готує конфіскацію російських активів та заборону на продаж власності. Під обмеження також може потрапити Білорусь, яка бере участь у військовій агресії проти України.