Саммит G-20 в Индонезии: Байден не увидится с Путиным даже в коридоре, – Politico

Дипломаты говорят, что Джо Байден считает Владимира Путина убийцей и военным преступником. Западных экспертов беспокоит возможность эскалации войны в Украине, если президенты все же решат встретиться.

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Президент США Джо Байден и российский глава Владимир Путин должны отправиться на саммит G-20 в Индонезии. Американские чиновники делают все, чтобы они не встретились, пишет издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Нельзя исключать, что Байден и Путин пересекутся на одном из крупных мероприятий ноябрьского саммита. Официальная встреча исключена, американский президент не встретится с Путиным даже в коридоре и во время групповой фотографии лидеров.

"Мы знаем, что президент Байден думает о Путине. Он считает его убийцей и военным преступником, — сказал Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине.

Президенты встречались один раз на саммите в Женеве летом 2021 года, последний раз они общались в феврале за несколько дней до начала полномасштабной войны в Украине, пишет издание.

[ + – ] Решение избегать Путина создало логистические проблемы для Белого дома

Решение избегать Путина создало логистические проблемы для Белого дома. Между старшими помощниками в Вашингтоне и Пекине начались переговоры о том, чтобы в рамках G-20 состоялся саммит Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина, сообщили чиновники.

Встреча Путина и Байдена на полях саммита G-20

В Белом доме нескольких недель проводили внутренние обсуждения возможного присутствия Путина на саммите G-20. Западное крыло согласилось, что Байдену не следует встречаться с президентом РФ. Эксперты по внешней политике имели другие взгляды.

Бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает необходимым участие Байдена во встрече с Путиным.

"Он (президент США) должен воспользоваться моментом, чтобы посмотреть Путину в глаза и сказать о его проигрыше", — прокомментировал военный.

[ + – ] Через несколько месяцев после встречи Путина и Байдена в Женеве РФ начала стягивать войска к границам с Украиной

Бывший посол США в России Майкл Макфол напомнил, что через несколько месяцев после встречи Путина и Байдена в Женеве Москва начала стягивать войска к границам с Украиной. Дипломата беспокоит аналогичная эскалация, если встреча повторится.

"Это сложный вызов. Во время кризиса важны каналы связи, но проблема в том, что вы даете Путину платформу, чтобы он требовал желаемое", — сказал бывший посол.

Саммит G-20 станет самой ожидаемой многонациональной встречей за последние годы, поскольку война в Украине стала испытанием для Европы, экономика которой оказалась на грани рецессии, пишет Politico.

В отличие от саммита G-7, на котором присутствуют исключительно богатые демократические страны, в G-20 входят ряд авторитарных стран. Не все участники могут сплотиться вокруг Украины, как это сделали европейские страны, заметили авторы.

Ранее американский лидер допускал возможность обсуждения с Путиным проблему освобождения американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую суд Москвы приговорил к 9 годам колонии по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков.

Напомним, что Джо Байден считает Китай самым серьезным оппонентом США. В стратегии национальной безопасности Белого дома Китай назван единственной страной, способной изменить мировой порядок.