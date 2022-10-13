"Все больше сближаются": Байден считает Китай более серьезной проблемой, чем Россию, — СМИ

В США считают, что сейчас мир находится в переломной точке, когда годы могут решить, какими будут последующие десятилетия.

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Президент США Джо Байден по-прежнему считает Китай наиболее серьезным геополитическим вызовом Соединенным Штатам, несмотря на войну президента России Владимира Путина в Украине и его угрозы применить ядерное оружие. Об єтом пишет издание The Washington Post со ссылкой на слова советника президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Однако, как заявил чиновник, сдерживание "чрезвычайно опасной России" остается ключевой целью Вашингтона.

Издание пишет, что двойная угроза со стороны России и Китая изложена в стратегии национальной безопасности администрации Байдена, документе, запрошенном Конгрессом.

"КНР и Россия все больше сближаются друг с другом, но проблемы, которые они ставят, во многом различны", — говорится в документе.

Салливан сказал, что война в Украине коренным образом не изменила взгляды Байдена. В документе война упоминается в ссылках на вопросы, связанные с энергетикой, продовольственной безопасностью и боевой готовностью.

При этом в документе указано, что Китай является единственной державой, способной изменить мировой порядок. Утверждается, что конфликт в Украине значительно снизил статус России по отношению к Китаю и другим азиатским державам, таким как Индия и Япония.

"Мягкая сила и дипломатическое влияние Москвы пошли на убыль. А ее усилия по превращению энергии в оружие привели к обратным результатам", — сказано в документе.

Салливан заявил, что мир находится в переломной точке, когда годы решают, какие будут десятилетия. По его словам, двумя основными стратегическими вызовами, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, являются "геополитическое соперничество" с Китаем в мире после окончания "Холодной войны" и огромный масштаб и скорость транснациональных вызовов. Эти вызовы не уважают границы и не придерживаются международных правил. Среди них изменения климата, отсутствие продовольственной и энергетической безопасности, а также болезни, такие как коронавирус.

Ранее Фокус сообщал, что Украина может получить интегрированную противоракетную защиту. Американский военный заявил, что страны-союзники должны дать Украины различные системы ПВО, чтобы создать одну сеть для надежной защиты приоритетных объектов.

Еще напомним, что Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию. В ООН заявили, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. Принятая резолюция также назвала действия РФ преступными.

Также сообщалось, что Турция готова возобновить транзит российского газа после повреждения "Северных потоков". По словам главы профильного министерства, Анкара оценивает техническую и экономическую целесообразность создания на территории Турции газового хаба РФ, который должен возместить Москве убытки после взрывов на "Северных потоках".