Турция готова возобновить транзит российского газа после повреждения "Северных потоков"

По словам главы профильного министерства, Анкара оценивает техническую и экономическую целесообразность создания на территории Турции газового хаба РФ, который должен возместить Москве убытки после взрывов на "Северных потоках".

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Турция видит вполне реалистичным создание на своей территории российского газового хаба. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез во время выступления в рамках "Российской энергетической неделе" 12 октября.

"Предложение президента России Владимира Путина о предоставлении основного маршрута транспортировки российских энергоресурсов через Турцию можно рассмотреть", — сказал глава турецкого профильного министерства.

В то же время Донмез подчеркнул, что такое предложение российского президента Владимира Путина для Анкары новое. Поэтому он по состоянию на сейчас не может сказать, как быстро его можно реализовать на практике.

"Нам нужно обсудить юридические, торгово-экономические и технические моменты", — подчеркнул министр энергетики и природных ресурсов Турции.

Заметим, что выступающий ранее президент РФ Владимир Путин заявил о намерениях переместить утраченные объемы транзита с поврежденных "Северных потоков" в Черное море. Таким образом РФ планирует восстановить объемы перекачки газа в европейские страны с помощью Турции.

Напомним, 26 сентября россияне сообщили о ЧП на "Северном потоке-2". Согласно данным оператора, об инциденте были оповещены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Днем позже стало известно, что из-за мощного взрыва нити трубопроводов были повреждены.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может создать в Турции крупнейший газовый хаб и в дальнейшем нарастить поставки газа в Европу через Черное море. Он считает турецкое направление экономически целесообразным и безопасным с точки зрения топливных поставок.