Туреччина готова відновити транзит російського газу після пошкодження "Північних потоків"

За словами глави профільного міністерства, Анкара оцінює технічну й економічну доцільність створення на території Туреччини газового хаба РФ, який має відшкодувати Москві збитки після вибухів на "Північних потоках".

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Туреччина вважає цілком реалістичним створення на своїй території російського газового хаба. Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез під час виступу в межах "Російського енергетичного тижня" 12 жовтня.

"Пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо надання основного маршруту транспортування російських енергоресурсів через Туреччину можна розглянути", — сказав глава турецького профільного міністерства.

Водночас Донмез наголосив, що така пропозиція російського президента Володимира Путіна для Анкари є новою. Тому він зараз не може сказати, як швидко його можна реалізувати на практиці.

"Нам потрібно обговорити юридичні, торговельно-економічні й технічні моменти", — наголосив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини.

Зазначимо, що раніше президент РФ Володимир Путін заявив про наміри перемістити втрачені обсяги транзиту з пошкоджених "Північних потоків" у Чорне море. Так РФ планує відновити обсяги перекачування газу в європейські країни за допомогою Туреччини.

Нагадаємо, 26 вересня росіяни повідомили про НП на "Північному потоці-2". За даними оператора, про інцидент було повідомлено береговим службам Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії. На день пізніше стало відомо, що через потужний вибух нитки трубопроводів було пошкоджено.

Крім того, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія може створити в Туреччині найбільший газовий хаб і надалі наростити постачання газу в Європу через Чорне море. Він вважає турецький напрям економічно доцільним і безпечним із погляду паливних постачань.