"Все більше зближуються": Байден вважає Китай серйознішою проблемою, ніж Росію, — ЗМІ

У США вважають, що зараз світ перебуває в переломній точці, коли роки можуть вирішити, якими будуть наступні десятиліття.

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Президент США Джо Байден, як і раніше, вважає Китай найбільш серйозним геополітичним викликом Сполученим Штатам, попри війну президента Росії Володимира Путіна в Україні та його погрози застосувати ядерну зброю. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на слова радника президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Проте, як заявив чиновник, стримування "надзвичайно небезпечної Росії" залишається ключовою метою Вашингтона.

Видання пише, що подвійна загроза з боку Росії та Китаю викладена у стратегії національної безпеки адміністрації Байдена, документі, який запросив Конгрес.

"КНР і Росія все більше зближуються одна з одною, але проблеми, які вони ставлять, багато в чому різні", — йдеться у документі.

Салліван сказав, що війна в Україні докорінно не змінила поглядів Байдена. У документі війна згадується у посиланнях на питання, пов'язані з енергетикою, продовольчою безпекою та бойовою готовністю.

При цьому в документі зазначено, що Китай є єдиною державою, яка здатна змінити світовий порядок. Стверджується, що конфлікт в Україні значно знизив статус Росії щодо Китаю та інших азіатських держав, таких як Індія та Японія.

"М'яка сила та дипломатичний вплив Москви пішли на спад. А її зусилля щодо перетворення енергії на зброю призвели до зворотних результатів", — сказано в документі.

Салліван заявив, що світ перебуває у переломній точці, коли роки вирішують, які будуть десятиліття. За його словами, двома основними стратегічними викликами, з якими стикаються Сполучені Штати, є "геополітичне суперництво" з Китаєм у світі після закінчення "Холодної війни" та величезний масштаб та швидкість транснаціональних викликів. Ці виклики не поважають кордонів і не дотримуються міжнародних правил. Серед них зміни клімату, відсутність продовольчої та енергетичної безпеки, а також хвороби, такі як коронавірус.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна може отримати інтегрований протиракетний захист. Американський військовий заявив, що країни-союзники мають надати Україні різні системи ППО, щоб створити одну мережу для надійного захисту пріоритетних об'єктів.

Ще нагадаємо, що Генасамблея ООН ухвалила антиросійську резолюцію. В ООН заявили, що підтримують територіальну цілісність та суверенітет України. Ухвалена резолюція також назвала дії РФ злочинними.

Також повідомлялося, що Туреччина готова відновити транзит російського газу після пошкодження "Північних потоків". За словами глави профільного міністерства, Анкара оцінює технічну та економічну доцільність створення на території Туреччини газового хаба РФ, який має відшкодувати Москві збитки після вибухів на "Північних потоках".