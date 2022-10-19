Саміт G-20 в Індонезії: Байден не побачиться з Путіним навіть у коридорі, – Politico

Дипломати кажуть, що Джо Байден вважає Володимира Путіна вбивцею і воєнним злочинцем. Західних експертів непокоїть можливість ескалації війни в Україні, якщо президенти все ж таки вирішать зустрітися.

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Президент США Джо Байден і російський голова Володимир Путін мають вирушити на саміт G-20 в Індонезії. Американські чиновники роблять все, щоб вони не зустрілися, пише видання Politico із посиланням на джерела в Білому домі.

Не можна заперечувати, що Байден і Путін перетнуться на одному з великих заходів листопадового саміту. Офіційна зустріч унеможливлена, американський президент не зустрінеться з Путіним навіть у коридорі та під час групової фотографії лідерів.

"Ми знаємо, що президент Байден думає про Путіна. Він вважає його вбивцею і воєнним злочинцем", — сказав Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні.

Президенти зустрічалися один раз на саміті у Женеві влітку 2021 року, востаннє вони спілкувалися у лютому за кілька днів до початку повномасштабної війни в Україні, пише видання.

[ + – ] Рішення уникати Путіна створило логістичні проблеми для Білого дому

Рішення уникати Путіна створило логістичні проблеми для Білого дому. Між старшими помічниками у Вашингтоні та Пекіні розпочалися переговори про те, щоб у межах G-20 відбувся саміт Байдена і китайського лідера Сі Цзіньпіна, повідомили чиновники.

Зустріч Путіна та Байдена на полях саміту G-20

У Білому домі кілька тижнів проводили внутрішні обговорення можливої присутності Путіна на саміті G-20. Західне крило погодилося, що Байдену не варто зустрічатись з президентом РФ. Експерти із зовнішньої політики мали інші погляди.

Колишній головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс вважає за необхідне участь Байдена в зустрічі з Путіним.

"Він (президент США) має скористатися моментом, щоб подивитися Путіну в очі та сказати про його програш", — прокоментував військовий.

[ + – ] Через кілька місяців після зустрічі Путіна та Байдена в Женеві РФ почала стягувати війська до кордонів з Україною

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол нагадав, що за кілька місяців після зустрічі Путіна і Байдена в Женеві Москва почала стягувати війська до кордонів з Україною. Дипломата непокоїть аналогічна ескалація, якщо зустріч повториться.

"Це складний виклик. Під час кризи важливі канали зв'язку, але проблема в тому, що ви даєте Путіну платформу, щоб він вимагав бажаного", — сказав колишній посол.

Саміт G-20 стане найбільш очікуваною багатонаціональною зустріччю за останні роки, оскільки війна в Україні стала випробуванням для Європи, економіка якої опинилася на межі рецесії, пише Politico.

На відміну від саміту G-7, на якому присутні виключно багаті демократичні країни, до G-20 входять низка авторитарних країн. Не всі учасники можуть згуртуватись навколо України, як це зробили європейські країни, зауважили автори.

Раніше американський лідер допускав можливість обговорення з Путіним проблеми звільнення американської баскетболістки Бріттні Грайнер, яку суд Москви засудив до 9 років колонії за звинуваченням у зберіганні та контрабанді наркотиків.

Нагадаємо, що Джо Байден вважає Китай найсерйознішим опонентом США. У стратегії національної безпеки Білого дому Китай названо єдиною країною, яка здатна змінити світовий порядок.