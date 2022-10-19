"Пусть живет Путин": владелец ресторана в Париже прогнал двух украинок из заведения (видео)

Инцидент произошел в ресторане Le Cosy Montparnasse в Париже. Собственник заведения выкрикивал "Viva Poutine" и аплодировал. После этого на ресторан поднялась волна критики, а парижские власти назвали такое поведение "позорным".

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Управляющий рестораном Le Cosy Montparnasse в Париже выгнал двух украинок из заведения под крики "Viva Poutine", что в переводе с французского означает "Пусть живет Путин". Об этом сообщил Вице-президент Союза украинцев Франции Владимир Когутюк в Twiiter.

Он рассказал, что это инцидент произошел 18 октября. На опубликованном Владимиром Когутюком видео можно увидеть, как владелец парижского заведения несколько раз повторяет фразу "Viva Poutine" во время того, как он прогонял украинок. Также в этот момент он начал аплодировать.

Отзывы о ресторане в Google и Facebook

Отметим, что на странице Le Cosy Montparnasse в Facebook после произошедшего пользователи начали оставлять негативные отзывы о заведении. Среди комментаторов много украинцев, но также есть и граждане других стран. Некоторые недовольны, что персонал является сторонником российского президента Владимира Путина, а некоторые — едой и обслуживанием.

"Ужасный персонал, любит преступника Путина!", — написал Флавиас Бандеа.

"Никогда не было такого плохого обслуживания, как в этом ресторане с паршивыми официантами. Кроме того, основное блюдо было ужасным и слишком дорогим", — считает Вальтер де Вит.

"Худшее место, где можно поесть в Париже. Сервис полный фашистов, грязные помещения и ужасная еда", — рассказал Хуан Муноз.

На странице ресторана в Google сообщается, что пользователи оценили его в 2,8 звезды с 5 возможных, однако рейтинг начинает расти из-за хороших оценок от российских граждан.

За последний час люди оставили более 30 тысяч отзывов. Среди них есть недовольные политикой заведения украинцы и иностранцы

Также свои отзывы решили написать россияне, которые поддерживают управляющего.

Что известно об управляющем?

Сообщается, что его имя Алекс Бача, он стал владельцем Le Cosy Montparnasse в 2019 году. Однако в 2021 году жаловался на большие долги за заведение. Каждый месяц он должен был выплачивать 25 тыс. евро расходов и задолженности предыдущего собственника.

СМИ писали, что ранее заведение посещали много людей, однако потом их количество уменьшилось. Кроме того, Алекс Бача не смог оплатить шестимесячную аренду помещения, за что к нему направили судебный пристав, а владелец мог оказаться в тюрьме.

Также известно, что Алекс Бача получал два предупреждения от полиции Парижа за то, что пускал гостей внутрь ресторана во время пандемии коронавируса в 2020 году.

Есть ли реакция украинских дипломатов?

На момент написания материала Посольство Украины во Франции и другие украинские дипломатические учреждения не отреагировали на происшествие с украинками в ресторане Парижа.

Реакция властей Парижа

На инцидент отреагировал заммэра города Жан-Люк Ромеро-Мишель и назвал такое поведение "недопустимым" и "позорным". Он заявил что владельцы заведения должны будут объяснить случившееся и понести ответственность.

Напомним, 11 октября Фокус писал, что россиянка в Германии призвала Путина нанести удар по Дрездену. Девушке не понравилось, что на одной из площади города собрались украинцы на митинг после массовых ракетных ударов по Украине.

Ранее, 15 августа в Швейцарии мужчина напал на украинских студентов-беженцев из-за украинского языка. Русскоязычный мужчина обвинил граждан Украины в "притеснении" русского языка