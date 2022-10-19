"Хай живе Путін": власник ресторану в Парижі прогнав двох українок із закладу (відео)

Інцидент стався у ресторані Le Cosy Montparnasse у Парижі. Власник закладу вигукував "Viva Poutine" та аплодував. Після цього на ресторан піднялася хвиля критики, а паризька влада назвала таку поведінку "ганебною".

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Керівник ресторану Le Cosy Montparnasse у Парижі вигнав двох українок із закладу під крики "Viva Poutine", що в перекладі з французької означає "Хай живе Путін". Про це повідомив віце-президент Спілки українців Франції Володимир Когутяк у Twiiter.

Він розповів, що цей інцидент стався 18 жовтня. На опублікованому Володимиром Когутяком відео можна побачити, як власник паризького закладу кілька разів повторює фразу "Viva Poutine" під час того, як він проганяв українок. Також у цей момент він почав аплодувати.

Відгуки про ресторан в Google та Facebook

Зазначимо, що на сторінці Le Cosy Montparnasse у Facebook після того, що сталося, користувачі почали залишати негативні відгуки про заклад. Серед коментаторів багато українців, але є і громадяни інших країн. Дехто незадоволений, що персонал є прихильником російського президента Володимира Путіна, а деякі — їжею та обслуговуванням.

"Жахливий персонал, любить злочинця Путіна!", — написав Флавіас Бандеа.

"Ніколи не було такого поганого обслуговування, як у цьому ресторані з паршивими офіціантами. Крім того, основна страва була жахливою і надто дорогою", — вважає Вальтер де Віт.

"Найгірше місце, де можна поїсти в Парижі. Обслуговування повне фашистів, брудні приміщення та жахлива їжа", — розповів Хуан Муноз.

На сторінці ресторану в Google повідомляється, що користувачі оцінили його в 2,8 зірки з 5 можливих, проте рейтинг починає зростати через добрі оцінки від російських громадян.

За останню годину люди залишили понад 30 тисяч відгуків. Серед них є незадоволені політикою закладу українці та іноземці

Також свої відгуки вирішили написати росіяни, які підтримують керівника.

Що відомо про керівника?

Повідомляється, що його ім'я Алекс Бача, він став власником Le Cosy Montparnasse у 2019 році. Проте у 2021 році він скаржився на великі борги за заклад. Щомісяця він мав виплачувати 25 тис. євро витрат та заборгованості попереднього власника.

ЗМІ писали, що раніше заклад відвідували багато людей, проте потім їхня кількість зменшилася. Крім того, Алекс Бача не зміг заплатити шестимісячну оренду приміщення, за що до нього направили судовий пристав, а власник міг опинитися у в'язниці.

Також відомо, що Алекс Бача отримував два попередження від поліції Парижа за те, що пускав гостей усередину ресторану під час пандемії коронавірусу у 2020 році.

Чи є реакція українських дипломатів?

На момент написання матеріалу Посольство України у Франції та інші українські дипломатичні установи не відреагували на пригоду з українками у ресторані Парижа.

Реакція влади Парижа

На інцидент відреагував заступник мера міста Жан-Люк Ромеро-Мішель і назвав таку поведінку "неприпустимою" та "ганебною". Він заявив, що власники закладу повинні будуть пояснити те, що сталося, і понести відповідальність.

Нагадаємо, 11 жовтня Фокус писав, що росіянка в Німеччині закликала Путіна завдати удару по Дрездену. Дівчині не сподобалося, що на одній із площ міста зібралися українці на мітинг після масових ракетних ударів по Україні.

Раніше, 15 серпня у Швейцарії чоловік напав на українських студентів-біженців через українську мову. Російськомовний чоловік звинуватив громадян України у "утиску" російської мови