В Германии неизвестные подожгли приют для украинских беженцев (фото)

На момент инцидента в комплексе находились 14 граждан Украины и трое сотрудников Красного креста.

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Неизвестные подожгли приют для украинских беженцев, который расположен в немецкой коммуне Гросс-Штремкендорф. Об этом пишет издание Bild.

По данным журналистов, пожар в приюте для украинских беженцев вспыхнул в среду вечером, 19 октября. Убежище для вынужденных переселенцев обустроили в здании гостиничного комплекса Schäfereck, в котором с марта 2022 года разместились 14 граждан Украины.

Более того, как отмечает Bild, во время пожара на территории приюта присутствовали трое сотрудников Международного комитета Красного креста. Пламя быстро перекинулось на соломенную крышу, которая сразу же загорелась. К счастью, как утверждают журналисты, в результате пожара никто не пострадал.

"Согласно текущей информации, все 14 жителей невредимы и были эвакуированы. С тремя сотрудниками Красного креста тоже ничего не случилось", — цитирует издание Bild представителя немецкой коммуны.

В полиции утверждают, что причиной пожара в приюте для украинских беженцев стал поджог. В день инцидента правоохранители приезжали в гостиничный комплекс, поскольку кто-то на входной табличке нарисовал свастику. Bild отмечает, что местная прокуратура поручила полиции выяснить точную причину пожара в рамках открытого уголовного дела.

"Исходя из моего многолетнего опыта работы пожарным, я предполагаю, что пожар был устроен намеренно", — пояснил окружной глава Тино Шоманн.

[ + – ] В Германии подожгли приют для украинских беженцев Фото: dpa-international.com [ + – ] В Германии подожгли приют для украинских беженцев Фото: dpa-international.com [ + – ] В Германии подожгли приют для украинских беженцев Фото: dpa-international.com

Стоит отметить, что в начале октября за военным полигоном в Германии, на территории которого тренируются украинские военнослужащие, следили более 10 неизвестных беспилотников. Журналисты не исключают, что шпионаж за стратегическим объектом могли осуществлять российские разведчики.

Также сообщалось, что в Великобритании могут выселить украинскую беженку, которая проживает с 4 собаками. Уроженке Харькова поставили до 10 ноября установили дедлайн, чтобы украинка собрала свои вещи и покинула частное домовладение со своими животными.