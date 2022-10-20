У Німеччині невідомі підпалили притулок для українських біженців (фото)

Під час інциденту у комплексі перебували 14 громадян України та троє співробітників Червоного хреста.

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Невідомі підпалили притулок для українських біженців, розташований у німецькій комуні Гросс-Штремкендорф. Про це пише видання Bild.

За даними журналістів, пожежа у притулку для українських біженців спалахнула у середу ввечері, 19 жовтня. Притулок для вимушених переселенців облаштували у будівлі готельного комплексу Schäfereck, де з березня 2022 року розмістилися 14 громадян України.

Крім того, як зазначає Bild, під час пожежі на території притулку були присутні троє співробітників Міжнародного комітету Червоного хреста. Полум'я швидко перекинулося на солом'яний дах, який одразу ж спалахнув. На щастя, як стверджують журналісти, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

"Згідно з поточною інформацією, всі 14 жителів неушкоджені і були евакуйовані. Із трьома співробітниками Червоного хреста теж нічого не сталося", — цитує видання Bild представника німецької комуни.

У поліції стверджують, що причиною пожежі у притулку для українських біженців став підпал. У день інциденту правоохоронці приїжджали до готельного комплексу, оскільки хтось на вхідній табличці намалював свастику. Bild зазначає, що місцева прокуратура доручила поліції з'ясувати точну причину пожежі у рамках відкритої кримінальної справи.

"На основі мого багаторічного досвіду роботи пожежником, я припускаю, що пожежа була влаштована навмисно", — пояснив окружний голова Тіно Шоманн.

[ + – ] У Німеччині підпалили притулок для українських біженців Фото: dpa-international.com [ + – ] У Німеччині підпалили притулок для українських біженців Фото: dpa-international.com [ + – ] У Німеччині підпалили притулок для українських біженців Фото: dpa-international.com

Варто зазначити, що на початку жовтня за військовим полігоном у Німеччині, на території якого тренуються українські військовослужбовці, стежили понад десять невідомих безпілотників. Журналісти не виключають, що шпигунство за стратегічним об'єктом могли здійснювати російські розвідники.

Також повідомлялося, що у Великій Британії можуть виселити українську біженку, яка проживає з 4 собаками. Уродженці Харкова встановили дедлайн до 10 листопада, щоб українка зібрала свої речі та залишила приватний будинок зі своїми тваринами.