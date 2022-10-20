Австралиец с ножом отбивался от крокодила, пока голова товарища была в пасти

По словам свидетеля, крокодил схватил одного из мужчин за голову, а товарищ попытался помочь, достал нож и ударил хищника.

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17 октября двое жителей штата Западная Австралия плыли в рыболовной лодке по ручью Циклон в регионе Кимберли, когда произошло неожиданное нападение рептилии, сообщает 7News.

В районе Горизонтальных водопадов, популярной туристической достопримечательности в округе Кимберли, пострадали двое мужчин.

Они были членами экипажа туроператора, но инцидент произошел не в рабочее время. По словам свидетеля, крокодил схватил одного из них за голову, а товарищ попытался помочь, достал нож и ударил крокодила.

Мужчин доставили в ближайшую больницу на вертолете, их состояние оценивается как стабильное, сообщили в местном учреждении здравоохранения.

Профессор биологии Рик Шайн из Школы естественных наук Университета Маккуори, рассказал в интервью журналистам, что крокодил, напавший на людей, судя по всему, осмелел.

"Крокодилы умны и быстро обучаемы, каждый обладает своим особенным характером, как собака или кошка. Поэтому, если особенно смелый крокодил обитает в местности, где видит много рыбацких лодок с людьми, он может решить, что снять трепещущую рыбу с крючка или попытаться достать ее из лодки рыбака будет проще, чем искать и ловить собственную рыбу", — пояснил ученый.

Нападения крокодилов в Австралии

Неясно, какой именно вид крокодила напал на мужчин, однако известно, что в округе Кимберли обитают как морские, так и пресноводные рептилии. Считается, что пресноводные не столь агрессивны, как их морские сородичи. Морские же крокодилы могут проявлять агрессию, когда видят угрозу, но нападения случаются сравнительно редко.

"Со временем животное может осмелеть, что увеличивает вероятность того, что челюсти животного сомкнутся над чьей-то рукой, а не скользкой рыбешкой", — пояснил ученый.

Длина морского крокодила может достигать 6 метров, вес — 450 кг. По оценкам исследователей, в Австралии обитает около 100 тысяч морских крокодилов. Вероятность нападения сравнительно невысокая — в пределах 1-2 смертельных случая в течение года.

Напомним, что в Зимбабве мужчина прыгнул в реку, пытаясь спастись от слона, но стал жертвой крокодила. 34-летний мужчина лишился руки и ноги во время нападения хищника.

Ранее Фокус сообщал, что в США изучили мумию динозавра с блестящей кожей и выяснили, что доисторическое животное было разорвано крокодилами.