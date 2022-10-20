Австралієць із ножем відбивався від крокодила, поки голова товариша була в пащі

За словами свідка, крокодил схопив одного з чоловіків за голову, а товариш спробував допомогти, дістав ножа та вдарив хижака.

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17 жовтня двоє жителів штату Західна Австралія пливли в рибальському човні струмком Циклон у регіоні Кімберлі, коли стався несподіваний напад рептилії, повідомляє 7News.

У районі Горизонтальних водоспадів, популярної туристичної пам'ятки в окрузі Кімберлі, постраждали двоє чоловіків.

Вони були членами екіпажу туроператора, але інцидент трапився не в робочий час. За словами свідка, крокодил схопив одного з них за голову, а товариш спробував допомогти, дістав ножа та вдарив крокодила.

Чоловіків доставили до найближчої лікарні вертольотом, їхній стан оцінюється як стабільний, повідомили в місцевій установі охорони здоров'я.

Професор біології Рік Шайн зі Школи природничих наук Університету Маккуорі розповів в інтерв'ю журналістам, що крокодил, який напав на людей, зважаючи на все, став сміливим.

"Крокодили розумні та швидко навчаються, кожен має свій особливий характер, як собака або кішка. Тому, якщо особливо сміливий крокодил живе в місцевості, де бачить багато рибальських човнів із людьми, він може вирішити, що зняти рибу, яка тремтить, з гачка або спробувати дістати її з човна рибалки буде простіше, ніж шукати й ловити власну рибу", — пояснив учений.

Напади крокодилів в Австралії

Незрозуміло, який саме вид крокодила напав на чоловіків, проте відомо, що в окрузі Кімберлі живуть як морські, так і прісноводні рептилії. Вважається, що прісноводні менш агресивні, ніж їхні морські родичі. Морські крокодили можуть виявляти агресію, коли бачать загрозу, але напади трапляються порівняно рідко.

"Згодом тварина може стати сміливішою, що збільшує ймовірність того, що щелепи тварини зімкнуться над чиєюсь рукою, а не слизькою рибкою", — пояснив учений.

Довжина морського крокодила може досягати 6 метрів, вага — 450 кг. За оцінками дослідників, в Австралії живуть близько 100 тисяч морських крокодилів. Імовірність нападу порівняно невисока — в межах 1-2 смертельних випадків протягом року.

Нагадаємо, що в Зімбабве чоловік стрибнув у річку, намагаючись врятуватися від слона, але став жертвою крокодила. 34-річний чоловік втратив руки та ноги під час нападу хижака.

Раніше Фокус повідомляв, що в США вивчили мумію динозавра з блискучою шкірою та з'ясували, що доісторична тварина була розірвана крокодилами.