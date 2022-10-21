Москва превратилась в город женщин после объявления Путиным мобилизации, – NYT

Мужчины, которые не смогли выехать из страны, держатся подальше от улиц, опасаясь, что получат повестку и отправятся воевать в Украину.

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Москва после объявления частичной мобилизации превратилась в город, в котором преимущественно живут только женщины. Об этом говорится в материале американского издания The New York Times.

Авторы статьи побывали в Москве после объявления частичной мобилизации и отметили, что мужчин в общественных местах и заведения общепита стало в разы меньше. Многие военнообязанные были призваны в ряды ВС РФ и отправлены на войну в Украину, а другие граждане сбежали из страны, чтобы не ехать на передовую.

"Многие мужчины держатся подальше от улиц, опасаясь, что им вручат повестку о призыве в армию. Некоторые мужчины, которых возмутило вторжение в Украину, уехали, когда началась война; другие, выступающие против Кремля в целом, уехали, потому что боялись тюремного заключения или притеснений. Однако, большинство мужчин, уехавших в последние недели,, хотели избежать призыва или боялись, что Россия может закрыть границы", — отмечают журналисты после общения с несколькими жителями российской столицы.

Если раньше москвичи могли наслаждаться теплым летом, когда казалось, что ничего кардинально не изменилось после вторжения в Украину, то сейчас, как пишет The NYT, когда наступает зима и ощущаются последствия войны, включая санкции, становится все более очевидными, что ситуация очень поменялась.

Кризис, в первую очередь, ощущают на себе заведения общественного питания. По данным журналистов, через две недели после объявления мобилизации число средних чеков на 1500 рублей в столичных заведениях сократилось на 29%. Корреспонденты The NYT также увидели на улицах Москвы много помещений, которые срочно сдаются в аренду.

"Местные СМИ сообщают, что посещаемость одного из крупнейших стриптиз-клубов в Москве снизилась на 60%, и что там также стало меньше охранников — они были либо мобилизованы, либо сбежали из страны. Для тех мужчин, которые остались в столице, передвижение по городу стало нервным", — добавили журналисты в своем материале.

Несколькими днями ранее в росСМИ появилась информация, что миллиону россиян закрыли выезд за пределы России в связи с частичной мобилизацией.

Также сообщалось, что в Башкирии появилось подпольное движение, которое призывает к насильственным акциям протеста и поджогам военкоматов после объявления частичной мобилизации.