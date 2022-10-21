Москва перетворилася на місто жінок після оголошення Путіним мобілізації, — NYT

Чоловіки, які не змогли виїхати з країни, тримаються подалі від вулиць, побоюючись, що отримають повістку та вирушать в Україну.

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Москва після оголошення часткової мобілізації перетворилася на місто, де переважно живуть лише жінки. Про це йдеться у матеріалі американського видання The New York Times.

Автори статті побували в Москві після оголошення часткової мобілізації та зазначили, що чоловіків у громадських місцях і закладів громадського харчування стало в рази менше. Багато військовозобов'язаних було призвано до лав ЗС РФ і відправлено на війну в Україну, а інші громадяни втекли з країни, щоб не їхати на передову.

"Багато чоловіків тримаються подалі від вулиць, побоюючись, що їм вручать повістку про призов в армію. Деякі чоловіки, яких обурило вторгнення в Україну, поїхали, коли почалася війна; інші, які виступають проти Кремля загалом, поїхали, бо боялися тюремного ув'язнення або утисків. Проте, більшість чоловіків, які виїхали останніми тижнями, хотіли уникнути призову або боялися, що Росія може закрити кордони", — зазначають журналісти після спілкування з кількома жителями російської столиці.

Якщо раніше москвичі могли насолоджуватися теплим літом, коли здавалося, що нічого кардинально не змінилося після вторгнення в Україну, то зараз, як пише The NYT, коли настає зима та відчуваються наслідки війни, враховуючи санкції, стає все очевиднішими, що ситуація дуже змінилася.

Кризу насамперед відчувають на собі заклади громадського харчування. За даними журналістів, за два тижні після оголошення мобілізації кількість середніх чеків на 1 500 рублів у столичних закладах скоротилася на 29%. Кореспонденти NYT також побачили на вулицях Москви багато приміщень, які терміново здаються в оренду.

"Місцеві ЗМІ повідомляють, що відвідуваність одного з найбільших стриптиз-клубів у Москві знизилася на 60%, і що там також поменшало охоронців — вони були або мобілізовані, або втекли з країни. Для тих чоловіків, які залишилися в столиці, пересування по місту стало нервовим", — додали журналісти у своєму матеріалі.

Декількома днями раніше в росЗМІ з'явилася інформація, що мільйону росіян закрили виїзд за межі Росії у зв'язку з частковою мобілізацією.

Також повідомлялося, що в Башкирії з'явився підпільний рух, який закликає до насильницьких акцій протесту та підпалів військкоматів після оголошення часткової мобілізації.